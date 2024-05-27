ВАКС зняв браслет стеження з ексголови ВС Князєва
27 травня Вищий антикорупційний суд продовжив до 27 липня термін дії обов'язків, покладених на колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєв, але зняв із нього електронний браслет стеження.
Джерело: трансляція засідання суду
Деталі: Таким чином ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП. Причиною для зняття електронного браслета стали проблеми зі здоров'ям, на які скаржився Князєв, мовляв, на електронний браслет у судді алергія і пристрій "завдає серйозної шкоди його здоров'ю".
Князєв зазначив також, що через систематичні відключення світла електронний засіб контролю не є ефективним. Суддя вважає, що застава у понад 18 мільйонів гривень є ефективним запобіжником, щоб не порушувати покладені судом обов'язки.
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Передісторія:
- 15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США голову Верховного суду і адвоката було викрито "на гарячому". Наступного ж дня Пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву, він втратив посаду голови ВС.
- ЗМІ повідомляли, що Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджувала, що він не має стосунку до дачі хабара.
- 16 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили голові Верховного суду та адвокату про підозру. 3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи "Фінанси і кредит"Костянтину Жеваго. Розслідування стосовно адвоката виділили в окреме кримінальне провадження.