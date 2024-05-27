ВАКС зняв браслет стеження з ексголови ВС Князєва

27 травня Вищий антикорупційний суд продовжив до 27 липня термін дії обов'язків, покладених на колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєв, але зняв із нього електронний браслет стеження.

Джерело: трансляція засідання суду

Деталі: Таким чином ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП. Причиною для зняття електронного браслета стали проблеми зі здоров'ям, на які скаржився Князєв, мовляв, на електронний браслет у судді алергія і пристрій "завдає серйозної шкоди його здоров'ю".

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Князєв зазначив також, що через систематичні відключення світла електронний засіб контролю не є ефективним. Суддя вважає, що застава у понад 18 мільйонів гривень є ефективним запобіжником, щоб не порушувати покладені судом обов'язки.

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Передісторія: