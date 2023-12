МЗС Британії: рішення маріонеток РФ про страту двох британців фіктивне і незаконне

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс зазначила, що рішення російських окупантів щодо смертної кари для двох громадян Британії є фіктивним та не має законності.

Джерело: Трасс у Twitter

Пряма мова Трасс: "Я категорично засуджую вирок Ейдену Ейсліну та Шону Піннеру, яких тримають російські маріонетки на сході України.

Вони військовополонені. Це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності".

Деталі: Трасс додала, що продовжуватиме робити все можливе, щоб підтримувати родини полонених британців.

I utterly condemn the sentencing of Aiden Aslin and Shaun Pinner held by Russian proxies in eastern Ukraine.



They are prisoners of war. This is a sham judgment with absolutely no legitimacy.



My thoughts are with the families. We continue to do everything we can to support them.