МЗС Британії: рішення маріонеток РФ про страту двох британців фіктивне і незаконне
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс зазначила, що рішення російських окупантів щодо смертної кари для двох громадян Британії є фіктивним та не має законності.
Джерело: Трасс у Twitter
Пряма мова Трасс: "Я категорично засуджую вирок Ейдену Ейсліну та Шону Піннеру, яких тримають російські маріонетки на сході України.
Вони військовополонені. Це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності".
Деталі: Трасс додала, що продовжуватиме робити все можливе, щоб підтримувати родини полонених британців.
I utterly condemn the sentencing of Aiden Aslin and Shaun Pinner held by Russian proxies in eastern Ukraine.— Liz Truss (@trussliz) June 9, 2022
They are prisoners of war. This is a sham judgment with absolutely no legitimacy.
My thoughts are with the families. We continue to do everything we can to support them.
Передісторія:
- 9 червня терористи тимчасово окупованих територій Донецької області "засудили" до смертної кари трьох іноземних бійців, які захищали Україну.
- Йдеться про британців Ейдена Ейслін, Шона Піннера і марокканця Саадуна Брагіма.
- Український Генштаб повідомляв, що усі іноземні бійці, які захищають Україну, є комбатантами (входять до складу Збройних сил і безпосередньо беруть участь у бойових діях - ред.) та мають відповідні права. Це означає, що вони захищені Женевською конвенцією.