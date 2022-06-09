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МЗС Британії: рішення маріонеток РФ про страту двох британців фіктивне і незаконне

Мазуренко Альона Четвер, 9 червня 2022, 19:19
ЛІЗ ТРАСС, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс зазначила, що рішення російських окупантів щодо смертної кари для двох громадян Британії є фіктивним та не має законності.

Джерело: Трасс у Twitter

Пряма мова Трасс: "Я категорично засуджую вирок Ейдену Ейсліну та Шону Піннеру, яких тримають російські маріонетки на сході України.

Вони військовополонені. Це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності".

Деталі: Трасс додала, що продовжуватиме робити все можливе, щоб підтримувати родини полонених британців.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 9 червня терористи тимчасово окупованих територій Донецької області "засудили" до смертної кари трьох іноземних бійців, які захищали Україну. 
  • Йдеться про британців Ейдена Ейслін, Шона Піннера і марокканця Саадуна Брагіма.
  • Український Генштаб повідомляв, що усі іноземні бійці, які захищають Україну, є комбатантами (входять до складу Збройних сил і безпосередньо беруть участь у бойових діях - ред.) та мають відповідні права. Це означає, що вони захищені Женевською конвенцією.

Теми: Велика Британіяполоненіокупаціявійна
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