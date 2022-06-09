МИД Британии: решение марионеток РФ о казни двух британцев фиктивное и незаконное
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отметила, что решение российских оккупантов о смертной казни для 2 граждан Британии является фиктивным и не имеет законности.
Источник: Трасс в Twitter
Прямая речь Трасс: "Я категорически осуждаю приговор Эйдену Эйслину и Шону Пиннеру, которых держат российские доверенные лица на востоке Украины.
Они военнопленные. Это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности".
Детали: Трасс добавила, что будет продолжать делать все возможное, чтобы поддерживать семьи пленных британцев.
I utterly condemn the sentencing of Aiden Aslin and Shaun Pinner held by Russian proxies in eastern Ukraine.— Liz Truss (@trussliz) June 9, 2022
They are prisoners of war. This is a sham judgment with absolutely no legitimacy.
My thoughts are with the families. We continue to do everything we can to support them.
Напомним:
- 9 июня террористы временно оккупированных территорий Донецкой области "приговорили" к смертной казни трех иностранных бойцов, защищавших Украину.
- Речь идет о британцах Эйдене Эйслине, Шоне Пиннере и марокканце Саадуне Брагиме.
- Украинский Генштаб сообщал, что все иностранные бойцы, защищающие Украину, являются комбатантами (входят в состав Вооруженных сил и непосредственно участвуют в боевых действиях – ред.) и имеют соответствующие права. Это значит, что они защищены Женевской конвенцией.