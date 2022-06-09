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МИД Британии: решение марионеток РФ о казни двух британцев фиктивное и незаконное

Мазуренко Алена Четверг, 9 июня 2022, 19:19
ЛИЗ ТРАСС, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отметила, что решение российских оккупантов о смертной казни для 2 граждан Британии является фиктивным и не имеет законности.

Источник: Трасс в Twitter

Прямая речь Трасс: "Я категорически осуждаю приговор Эйдену Эйслину и Шону Пиннеру, которых держат российские доверенные лица на востоке Украины.

Они военнопленные. Это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности".

Детали: Трасс добавила, что будет продолжать делать все возможное, чтобы поддерживать семьи пленных британцев.

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 9 июня террористы временно оккупированных территорий Донецкой области "приговорили" к смертной казни трех иностранных бойцов, защищавших Украину.
  • Речь идет о британцах Эйдене Эйслине, Шоне Пиннере и марокканце Саадуне Брагиме.
  • Украинский Генштаб сообщал, что все иностранные бойцы, защищающие Украину, являются комбатантами (входят в состав Вооруженных сил и непосредственно участвуют в боевых действиях – ред.) и имеют соответствующие права. Это значит, что они защищены Женевской конвенцией.

Темы: Великобританияпленныеоккупациявойна
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