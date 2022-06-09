Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД Британии: решение марионеток РФ о казни двух британцев фиктивное и незаконное

Алена МазуренкоЧетверг, 9 июня 2022, 19:19
МИД Британии: решение марионеток РФ о казни двух британцев фиктивное и незаконное
ЛИЗ ТРАСС, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отметила, что решение российских оккупантов о смертной казни для 2 граждан Британии является фиктивным и не имеет законности.

Источник: Трасс в Twitter

Прямая речь Трасс: "Я категорически осуждаю приговор Эйдену Эйслину и Шону Пиннеру, которых держат российские доверенные лица на востоке Украины.

Реклама:

Они военнопленные. Это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности".

Детали: Трасс добавила, что будет продолжать делать все возможное, чтобы поддерживать семьи пленных британцев.

Напомним: 

  • 9 июня террористы временно оккупированных территорий Донецкой области "приговорили" к смертной казни трех иностранных бойцов, защищавших Украину.
  • Речь идет о британцах Эйдене Эйслине, Шоне Пиннере и марокканце Саадуне Брагиме.
  • Украинский Генштаб сообщал, что все иностранные бойцы, защищающие Украину, являются комбатантами (входят в состав Вооруженных сил и непосредственно участвуют в боевых действиях – ред.) и имеют соответствующие права. Это значит, что они защищены Женевской конвенцией.

Темы: Великобританияпленныеоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Великобритания
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Россия могла отменить учения "Запад" из-за недостатка солдат и техники − Британская разведка
Залужный обсуждал стратегию Украины на встрече с чиновниками НАТО – The Guardian
Последние новости
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
Все новости...
Реклама: