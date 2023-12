МИД Британии: решение марионеток РФ о казни двух британцев фиктивное и незаконное

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отметила, что решение российских оккупантов о смертной казни для 2 граждан Британии является фиктивным и не имеет законности.

Источник: Трасс в Twitter

Прямая речь Трасс: "Я категорически осуждаю приговор Эйдену Эйслину и Шону Пиннеру, которых держат российские доверенные лица на востоке Украины.

Они военнопленные. Это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности".

Детали: Трасс добавила, что будет продолжать делать все возможное, чтобы поддерживать семьи пленных британцев.

I utterly condemn the sentencing of Aiden Aslin and Shaun Pinner held by Russian proxies in eastern Ukraine.



They are prisoners of war. This is a sham judgment with absolutely no legitimacy.



My thoughts are with the families. We continue to do everything we can to support them.