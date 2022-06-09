Росіяни скидають з дронів гранати на прикордонні села Сумщини 

Російські окупанти з безпілотників скидають бойові гранати на прикордонні села Сумщини.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Близько 10 ранку росіяни запустили три дрони-камікадзе з боєприпасами по селах Краснопілля. О 16 годині на громаду Краснопілля з квадрокоптера росіяни скинули осколковий гранатний постріл.

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Унаслідок атаки постраждалих немає, проте постраждала одна будівля.

фото: дмитро живицький

Що було раніше: Живицький повідомляв, що 9 червня український військовий літак збив російську ракету в небі над Сумщиною.