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Росіяни скидають з дронів гранати на прикордонні села Сумщини 

Денис КарловськийЧетвер, 9 червня 2022, 22:13
місцерозташування краснопілля відносно сум. мапа: google maps

Російські окупанти з безпілотників скидають бойові гранати на прикордонні села Сумщини.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Близько 10 ранку росіяни запустили три дрони-камікадзе з боєприпасами по селах Краснопілля. О 16 годині на громаду Краснопілля з квадрокоптера росіяни скинули осколковий гранатний постріл.

Унаслідок атаки постраждалих немає, проте постраждала одна будівля. 

 
фото: дмитро живицький

Що було раніше: Живицький повідомляв, що 9 червня український військовий літак збив російську ракету в небі над Сумщиною.

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Теми: Сумська областьобстрілкордонРосія
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