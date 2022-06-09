Россияне сбрасывают с дронов гранаты на пограничные села Сумщины

Российские оккупанты с беспилотников сбрасывают боевые гранаты на пограничные села Сумщины.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: Около 10 утра россияне запустили три дрона-камикадзе с боеприпасами по селам возле Краснополья. В 16 часов на громаду Краснополья с квадрокоптера россияне сбросили осколочный гранатный выстрел.

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В результате атаки пострадавших нет, однако пострадало одно здание.

фото: дмитрий живицкий

Что было раньше: Живицкий сообщал, что 9 июня украинский военный самолет сбил российскую ракету в небе над Сумщиной.