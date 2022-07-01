Резніков: "зберігати обличчя" Путіну вже пізно

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що "зберігати обличчя" президенту РФ Володимиру Путіну, на що досі натякають окремі партнери, вже пізно.

Джерело: пресслужба Міноборони

Пряма мова: "Після звірств та злочинів в Бучі, Бородянці, Ірпені, Маріуполі... Ми захищаємо свої землі, боремося за свободу, захищаємо весь європейський континент. Давайте просто разом переможемо ворога".

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Деталі: Резніков також прокоментував втрати ворожих військ, ймовірні подальші дії Кремля в Україні та загрози з території Білорусі.

Пряма мова: "Ворог втратив понад 30 000 своїх солдат в Україні. Понад 90 000 росіян – поранені. Дуже багато зниклих безвісти. Російське керівництво багатьох окупантів видає як "загублених", щоб не виплачувати грошові компенсації родинам".

За його словами, РФ прагне вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.

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Також ставить завдання щодо утримання та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом, блокування морських комунікацій України у Чорному морі.

Білорусь окупанти використовують для нанесення ракетних ударів по Україні.

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