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Резніков: "зберігати обличчя" Путіну вже пізно

Мазуренко Альона П'ятниця, 1 липня 2022, 18:32
ФОТО FACEBOOK ОЛЕКСІЯ РЕЗНІКОВА

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що "зберігати обличчя" президенту РФ Володимиру Путіну, на що досі натякають окремі партнери, вже пізно.

Джерело: пресслужба Міноборони 

Пряма мова: "Після звірств та злочинів в Бучі, Бородянці, Ірпені, Маріуполі... Ми захищаємо свої землі, боремося за свободу, захищаємо весь європейський континент. Давайте просто разом переможемо ворога".

Деталі: Резніков також прокоментував втрати ворожих військ, ймовірні подальші дії Кремля в Україні та загрози з території Білорусі.

Пряма мова: "Ворог втратив понад 30 000 своїх солдат в Україні. Понад 90 000 росіян – поранені. Дуже багато зниклих безвісти. Російське керівництво багатьох окупантів видає як "загублених", щоб не виплачувати грошові компенсації родинам".

За його словами, РФ прагне вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.

Також ставить завдання щодо утримання та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом, блокування морських комунікацій України у Чорному морі.

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Передісторія:

  • Президент України Володимир Зеленський розповів 13 травня, що французький президент Емманюель Макрон підштовхував його погодитися на якісь поступки Путіну, аби той зміг "зберегти обличчя".
  • Однак Зеленський вважає, що Путіну не вдасться зберегти обличчя, а натомість перед ним стоїть більш важка проблема – зберегти Росію.

Теми: ПутінРезніковвійна
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