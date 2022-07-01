Резніков: "зберігати обличчя" Путіну вже пізно
Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що "зберігати обличчя" президенту РФ Володимиру Путіну, на що досі натякають окремі партнери, вже пізно.
Джерело: пресслужба Міноборони
Пряма мова: "Після звірств та злочинів в Бучі, Бородянці, Ірпені, Маріуполі... Ми захищаємо свої землі, боремося за свободу, захищаємо весь європейський континент. Давайте просто разом переможемо ворога".
Деталі: Резніков також прокоментував втрати ворожих військ, ймовірні подальші дії Кремля в Україні та загрози з території Білорусі.
Пряма мова: "Ворог втратив понад 30 000 своїх солдат в Україні. Понад 90 000 росіян – поранені. Дуже багато зниклих безвісти. Російське керівництво багатьох окупантів видає як "загублених", щоб не виплачувати грошові компенсації родинам".
За його словами, РФ прагне вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.
Також ставить завдання щодо утримання та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом, блокування морських комунікацій України у Чорному морі.
Білорусь окупанти використовують для нанесення ракетних ударів по Україні.
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Передісторія:
- Президент України Володимир Зеленський розповів 13 травня, що французький президент Емманюель Макрон підштовхував його погодитися на якісь поступки Путіну, аби той зміг "зберегти обличчя".
- Однак Зеленський вважає, що Путіну не вдасться зберегти обличчя, а натомість перед ним стоїть більш важка проблема – зберегти Росію.