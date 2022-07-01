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У Придністров'я виникли претензії до роботи російського МЗС

"Європейська правда"П'ятниця, 1 липня 2022, 20:11

Президент невизнаного Придністров’я Вадім Красносєльський заявив, що через неналежну роботу консульства РФ у самопроголошеній країні тамтешнє населення не може продовжити дію російських паспортів.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Красносєльського наводять придністровські ЗМІ.

"Люди виступають із зрозумілою вимогою – не можуть продовжити російський паспорт. Потрібно їздити, лікуватись, вчитися. Ну як так? Тут питання не до пані (президента Молдови Маї) Санду. Запитання до російської сторони", – зазначив самопроголошений лідер Придністров’я.

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"Де була проблема, там вона залишилася. Ми сигналізуємо Росії, і це треба продовжувати через усі майданчики. Щоб МЗС Росії виконувало свої обов'язки у повному обсязі", – додав Красносєльський.

Раніше він заявляв, що консульство Росії в Тирасполі не функціонує в належному режимі через те, що замість трьох співробітників там працює один.

Нагадаємо, з кінця квітня у Придністров’ї діяв найвищий рівень терористичної загрози через серію терактів без жертв, в яких у регіоні звинувачували Україну або Молдову. Врешті в кінці травня рівень понизили до "жовтого". 

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Про загострення ситуації у Придністров'ї дивіться відеопояснення "Європейської правди" або читайте у текстовій версії: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Україна.

Теми: Придністров'я
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