В Энергодаре атаковали помещение СБУ, где засели оккупанты

Ночью 12 июля в оккупированном Энергодаре атаковали помещение СБУ, которое заняли российские захватчики.

Источник: Энергоатом в Telegram, российское пропагандистское издание "РИА Новости", мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

Дословно Энергоатом: "Сегодня ночью дважды: примерно в 00:40 и в период с 3:40 до 04:20 во временно оккупированном Энергодаре с дронов было атаковано помещение СБУ, которое заняли военнослужащие РФ. Зафиксировано прямое попадание в здание".

Детали: "РИА Новости" сообщили, что якобы "украинские беспилотники сбросили 2 мины на здание вблизи Запорожской АЭС, пострадавших нет".

Стоит отметить, что оккупанты скрывают любую информацию о жертвах среди своих военных.

Пропагандистское издание также обнародовало фото из здания СБУ – на них видно поврежденную крышу и выбитые окна.

Позже мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что "обстрел" здания СБУ и последующая стрельба в воздух на улицах города – это провокация самих оккупантов.

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По его словам, ВСУ знают, что оккупанты уже не используют это помещение, поэтому оснований наносить по нему удары у них не было.

Орлов предполагает, что военные РФ, которые сами обстреливают свои помещения, могут делать это, чтобы "оправдать" обстрелы населенных пунктов на противоположном берегу Днепра, или чтобы показать, что они якобы "ведут ночные бои с противником, чтобы дольше задержаться в городе и не попасть на ротацию на передовую".

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