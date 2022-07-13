Росіяни поставили шалену кількість ППО для охорони Кримського моста – Данілов
Середа, 13 липня 2022, 23:48
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що російські окупанти почали дуже ретельно охороняти Кримський міст.
Джерело: Данілов в ефірі "Радіо НВ"
Пряма мова: "Вони напружені зараз через Кримський міст. Його дуже ретельно охороняють. Майже кожного дня там відбуваються навчання. Кількість ППО, які поставили для охорони цього об'єкта, — шалена.
Це каже про те, що вони доволі серйозно ставляться до тої зброї, яку вже мають наші війська. Вони дуже серйозно до нас ставляться, чого раніше ми з вами не бачили.
Вони вважали, що у нас немає війська, немає волі, немає намагання захищати нашу країну. З цим вони сюди йшли 24 лютого".
Що було раніше:
- 16 червня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що безпека "Кримського мосту", який сполучає окупований Росією півострів із Краснодарським краєм, гарантована військовими.
- 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".
- 1 липня окупанти потренувалися захищати "Кримський міст", який сполучає український півострів із Краснодарським краєм, споруду затягнуло клубами диму а на самому мосту сталося ДТП.
- Російські окупанти посилили протиракетну та протиповітряну оборону та охорону Кримського мосту для відбиття можливої атаки Збройних сил України.
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