Росіяни поставили шалену кількість ППО для охорони Кримського моста – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що російські окупанти почали дуже ретельно охороняти Кримський міст.

Джерело: Данілов в ефірі "Радіо НВ"

Пряма мова: "Вони напружені зараз через Кримський міст. Його дуже ретельно охороняють. Майже кожного дня там відбуваються навчання. Кількість ППО, які поставили для охорони цього об'єкта, — шалена.

Це каже про те, що вони доволі серйозно ставляться до тої зброї, яку вже мають наші війська. Вони дуже серйозно до нас ставляться, чого раніше ми з вами не бачили.

Вони вважали, що у нас немає війська, немає волі, немає намагання захищати нашу країну. З цим вони сюди йшли 24 лютого".

Що було раніше:

16 червня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що безпека "Кримського мосту", який сполучає окупований Росією півострів із Краснодарським краєм, гарантована військовими.

20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".

1 липня окупанти потренувалися захищати "Кримський міст", який сполучає український півострів із Краснодарським краєм, споруду затягнуло клубами диму а на самому мосту сталося ДТП.

Російські окупанти посилили протиракетну та протиповітряну оборону та охорону Кримського мосту для відбиття можливої ​​атаки Збройних сил України.