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Росіяни поставили шалену кількість ППО для охорони Кримського моста – Данілов

Альона Мазуренко Середа, 13 липня 2022, 23:48
Росіяни поставили шалену кількість ППО для охорони Кримського моста – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що російські окупанти почали дуже ретельно охороняти Кримський міст. 

Джерело: Данілов в ефірі "Радіо НВ"

Пряма мова: "Вони напружені зараз через Кримський міст. Його дуже ретельно охороняють. Майже кожного дня там відбуваються навчання. Кількість ППО, які поставили для охорони цього об'єкта, — шалена.

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Це каже про те, що вони доволі серйозно ставляться до тої зброї, яку вже мають наші війська. Вони дуже серйозно до нас ставляться, чого раніше ми з вами не бачили.

Вони вважали, що у нас немає війська, немає волі, немає намагання захищати нашу країну. З цим вони сюди йшли 24 лютого".

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • 16 червня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що безпека "Кримського мосту", який сполучає окупований Росією півострів із Краснодарським краєм, гарантована військовими.
  • 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".
  • 1 липня окупанти потренувалися захищати "Кримський міст", який сполучає український півострів із Краснодарським краєм, споруду затягнуло клубами диму а на самому мосту сталося ДТП.
  • Російські окупанти посилили протиракетну та протиповітряну оборону та охорону Кримського мосту для відбиття можливої ​​атаки Збройних сил України. 

Теми: КримДаніловРНБО
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