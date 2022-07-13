Россияне поставили бешеное количество ПВО для охраны Крымского моста – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что российские оккупанты начали очень тщательно охранять Крымский мост.

Источник: Данилов в эфире "Радио НВ"

Прямая речь: "Они напряжены сейчас через Крымский мост. Его очень тщательно охраняют. Почти каждый день там проходят обучение. Количество ПВО, которые поставили для охраны этого объекта, - безумное.

Это говорит о том, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которое уже имеют наши войска. Они очень серьезно к нам относятся, чего раньше мы с вами не видели.

Они считали, что у нас нет войска, нет воли, не будет попыток защищать нашу страну. С этим они сюда шли 24 февраля".

Что предшествовало:

16 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил, что безопасность "Крымского моста", соединяющего оккупированный Россией полуостров с Краснодарским краем, гарантирована военными.

20 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".

1 июля оккупанты потренировались защищать "Крымский мост", соединяющий украинский полуостров с Краснодарским краем, сооружение затянуло клубами дыма, а на самом мосту произошло ДТП.

Российские оккупанты усилили противоракетную и противовоздушную оборону и охрану Крымского моста для отражения возможной атаки Вооруженных сил Украины.