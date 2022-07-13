Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне поставили бешеное количество ПВО для охраны Крымского моста – Данилов

Мазуренко Алена Среда, 13 июля 2022, 23:48

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что российские оккупанты начали очень тщательно охранять Крымский мост.

Источник: Данилов в эфире "Радио НВ"

Прямая речь: "Они напряжены сейчас через Крымский мост. Его очень тщательно охраняют. Почти каждый день там проходят обучение. Количество ПВО, которые поставили для охраны этого объекта, - безумное.

Это говорит о том, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которое уже имеют наши войска. Они очень серьезно к нам относятся, чего раньше мы с вами не видели.

Они считали, что у нас нет войска, нет воли, не будет попыток защищать нашу страну. С этим они сюда шли 24 февраля".

Что предшествовало:

  • 16 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил, что безопасность "Крымского моста", соединяющего оккупированный Россией полуостров с Краснодарским краем, гарантирована военными.
  • 20 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".
  • 1 июля оккупанты потренировались защищать "Крымский мост", соединяющий украинский полуостров с Краснодарским краем, сооружение затянуло клубами дыма, а на самом мосту произошло ДТП.
  • Российские оккупанты усилили противоракетную и противовоздушную оборону и охрану Крымского моста для отражения возможной атаки Вооруженных сил Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КрымДаниловСНБО
Главное сегодня

ВСУ на двух направлениях отбили вражеские штурмы – сводка штаба

Кремль приказал формировать "добровольческие батальоны" для войны в Украине – эксперты

ВСУ нанесли удары по пунктам управления и посадочной площадке врага

Зеленский сменил главу Черновицкой области

В Стамбуле договорились создать координационный центр вывоза зерна – Минобороны Турции

Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР

Все новости...
Крым
В оккупированном Крыму признали, что туристический сезон у них провалился
Оккупанты заявили об избиении российского военного в Крыму за одежду с буквой Z
"Время домой": в Крыму набирает обороты протестное движение "Желтая лента"
Последние новости
09:22
В отчете Еврокомиссии снова раскритиковали состояние верховенства права в Венгрии и Польше
09:11
фотоОбстрел Николаева: повреждены отель и ТРЦ
09:07
"Ситуация временная": в Нацбанке объяснили рост наличного доллара
09:01
Россияне ударили с самолетов по Краматорску и обстреляли Славянск
08:59
Об оружии, тактике и медицине: для военных запустили минибиблиотеку
08:47
фото Гайдай: Ситуация на фронте обостряется, россияне наступают
08:45
Болгарские истребители перехватили и приземлили самолет-нарушитель
08:24
Донетчина: 3 погибших и 5 раненых за сутки
08:21
Президент Сербии увидел "почти мировую войну" в Украине
08:15
Министр юстиции об основании трибунала над Путиным: Чистое преступление агрессии
Все новости...