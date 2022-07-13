Россияне поставили бешеное количество ПВО для охраны Крымского моста – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что российские оккупанты начали очень тщательно охранять Крымский мост.

Источник: Данилов в эфире "Радио НВ"

Прямая речь: "Они напряжены сейчас через Крымский мост. Его очень тщательно охраняют. Почти каждый день там проходят обучение. Количество ПВО, которые поставили для охраны этого объекта, - безумное.

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Это говорит о том, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которое уже имеют наши войска. Они очень серьезно к нам относятся, чего раньше мы с вами не видели.

Они считали, что у нас нет войска, нет воли, не будет попыток защищать нашу страну. С этим они сюда шли 24 февраля".

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