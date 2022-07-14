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"Тюрма – найкраще, що вас очікує": Зеленський – росіянам, які випустили ракети по Вінниці

Альона Мазуренко Четвер, 14 липня 2022, 23:36
Тюрма – найкраще, що вас очікує: Зеленський – росіянам, які випустили ракети по Вінниці
Володимир Зеленський фото: ОП

Президент Володимир Зеленський звернувся до окупантів, які випустили ракети по Вінниці 14 липня, і заявив, що в'язниця - це найкраще місце на яке вони можуть розраховувати. 

Джерело: відеозвернення Зеленського 14 липня

Пряма мова: "Хочу, щоб ця команда тієї посудини, з якої вилетіли "Калібри" по Вінниці сьогодні, точно знала, що тюрма – це найкраще, що їх очікує".

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Деталі: За інформацією повітряних сил, ракети по центру Вінниці випустили з підводного човна з акваторії Чорного моря. 

Передісторія: 

  • Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, у результаті чого виникли пожежі. 
  • За даними Генштабу місто вразили три ворожі ракети, ще 2 були знищенні зенітно-ракетними військами в районі села Рахни Вінницької області.
  • Командування Повітряних сил повідомило, що удар по Вінниці росіяни здійснили ракетами "Калібр", які випустили з підводного човна у Чорному морі.
  • Президент Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар терактом.
  • Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян з посиланням на Міноборони РФ, стверджує, що ракетний удар по Вінниці було завдано нібито по "пункту розміщення націоналістів".
  • Наразі кількість жертв російського ракетного удару по Вінниці зросла до 23, у лікарнях перебуває 64 людини, 5 - у критичному стані, зниклими безвісти вважаються 39 людей.

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Теми: ЗеленськийВінницяобстрілРосія
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