"Тюрма – найкраще, що вас очікує": Зеленський – росіянам, які випустили ракети по Вінниці

Президент Володимир Зеленський звернувся до окупантів, які випустили ракети по Вінниці 14 липня, і заявив, що в'язниця - це найкраще місце на яке вони можуть розраховувати.

Джерело: відеозвернення Зеленського 14 липня

Пряма мова: "Хочу, щоб ця команда тієї посудини, з якої вилетіли "Калібри" по Вінниці сьогодні, точно знала, що тюрма – це найкраще, що їх очікує".

Реклама:

Деталі: За інформацією повітряних сил, ракети по центру Вінниці випустили з підводного човна з акваторії Чорного моря.

Передісторія:

Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, у результаті чого виникли пожежі.

За даними Генштабу місто вразили три ворожі ракети, ще 2 були знищенні зенітно-ракетними військами в районі села Рахни Вінницької області.

Командування Повітряних сил повідомило, що удар по Вінниці росіяни здійснили ракетами "Калібр", які випустили з підводного човна у Чорному морі.

Президент Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар терактом.

Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян з посиланням на Міноборони РФ, стверджує, що ракетний удар по Вінниці було завдано нібито по "пункту розміщення націоналістів".

Наразі кількість жертв російського ракетного удару по Вінниці зросла до 23, у лікарнях перебуває 64 людини, 5 - у критичному стані, зниклими безвісти вважаються 39 людей.