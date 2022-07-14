"Тюрма – найкраще, що вас очікує": Зеленський – росіянам, які випустили ракети по Вінниці

Президент Володимир Зеленський звернувся до окупантів, які випустили ракети по Вінниці 14 липня, і заявив, що в'язниця - це найкраще місце на яке вони можуть розраховувати.

Джерело: відеозвернення Зеленського 14 липня

Пряма мова: "Хочу, щоб ця команда тієї посудини, з якої вилетіли "Калібри" по Вінниці сьогодні, точно знала, що тюрма – це найкраще, що їх очікує".

Деталі: За інформацією повітряних сил, ракети по центру Вінниці випустили з підводного човна з акваторії Чорного моря.

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