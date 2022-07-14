Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Тюрма – найкраще, що вас очікує": Зеленський – росіянам, які випустили ракети по Вінниці

Мазуренко Альона Четвер, 14 липня 2022, 23:36
Володимир Зеленський фото: ОП

Президент Володимир Зеленський звернувся до окупантів, які випустили ракети по Вінниці 14 липня, і заявив, що в'язниця - це найкраще місце на яке вони можуть розраховувати. 

Джерело: відеозвернення Зеленського 14 липня

Пряма мова: "Хочу, щоб ця команда тієї посудини, з якої вилетіли "Калібри" по Вінниці сьогодні, точно знала, що тюрма – це найкраще, що їх очікує".

Деталі: За інформацією повітряних сил, ракети по центру Вінниці випустили з підводного човна з акваторії Чорного моря. 

Передісторія: 

  • Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, у результаті чого виникли пожежі. 
  • За даними Генштабу місто вразили три ворожі ракети, ще 2 були знищенні зенітно-ракетними військами в районі села Рахни Вінницької області.
  • Командування Повітряних сил повідомило, що удар по Вінниці росіяни здійснили ракетами "Калібр", які випустили з підводного човна у Чорному морі.
  • Президент Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар терактом.
  • Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян з посиланням на Міноборони РФ, стверджує, що ракетний удар по Вінниці було завдано нібито по "пункту розміщення націоналістів".
  • Наразі кількість жертв російського ракетного удару по Вінниці зросла до 23, у лікарнях перебуває 64 людини, 5 - у критичному стані, зниклими безвісти вважаються 39 людей.

Теми: ЗеленськийВінницяобстрілРосія
Головне сьогодні

Генштаб: росіяни посилюють оборону тилу і готують наступ, ЗСУ відбили штурми

"Тюрма – найкраще, що вас очікує": Зеленський – росіянам, які випустили ракети по Вінниці

відеоЗеленський: А якби хтось завдав удару по медичному центру в Далласі чи в Дрездені?

фотоЗнайшли уламки російських ракет, випущених по Вінниці, які ППО вдалося збити

Трамп підтвердив, що хоче знову стати президентом США

Залужний запевнив в надійній обороні Києва: бої поблизу столиці неможливі

Усі новини...
ОК "Південь": Росіяни завдали удару по Вінниці з корабля біля кримського мису Фіолент
Від ракетного удару РФ у Вінниці вже 23 загиблих, 5 поранених - у критичному стані
Заступниця міністра оборони пояснила, чому не розголошують скільки військових загинули
ЗСУ на півдні знищили російський склад боєприпасів
Останні новини
09:48
Окупанти вдарили ракетами по Харкову та Миколаєву, не припиняються вибухи на Херсонщині – ОВА
09:48
Moody's оголосило дефолт Білорусі
09:42
Чи можуть студенти-чоловіки перетинати кордон для навчання – пояснює юрист
09:41
Британська розвідка назвала наступні цілі РФ і розповіла про промахи по Зміїному
09:25
Канада розширила санкції проти промислового сектора РФ
09:15
Німеччина виділяє додатково 2,4 млрд євро на українських біженців
09:10
У Вінниці від ракет загинули троє дітей, постраждали ще четверо – прокурори
08:58
На Донеччині окупанти за добу вбили 3 мирних жителів, ще 7 поранені – ОВА
08:43
В Естонії стали відомі кандидатури нових глав МЗС та Міноборони
08:38
Окупанти продовжують атакувати Луганщину, б’ють з усіх видів зброї – Гайдай
Усі новини...