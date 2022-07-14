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"Тюрьма – лучшее, что вас ожидает": Зеленский – россиянам, выпустившим ракеты по Виннице

Алена МазуренкоЧетверг, 14 июля 2022, 23:36
Тюрьма – лучшее, что вас ожидает: Зеленский – россиянам, выпустившим ракеты по Виннице
Владимир Зеленский фото: ОП

Президент Владимир Зеленский обратился к оккупантам, выпустившим ракеты по Виннице 14 июля, и заявил, что тюрьма – это лучшее место, на которое они могут рассчитывать.

Источник: видеообращение Зеленского 14 июля

Прямая речь: "Хочу, чтобы эта команда того сосуда, из которого вылетели "Калибры" по Виннице сегодня, точно знала, что тюрьма – это лучшее, что их ожидает".

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Детали: По информации воздушных сил, ракеты по центру Винницы выпустили с подлодки из акватории Черного моря.

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Темы: ЗеленскийВинницаобстрелРосcия
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