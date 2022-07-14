"Тюрьма – лучшее, что вас ожидает": Зеленский – россиянам, выпустившим ракеты по Виннице
Четверг, 14 июля 2022, 23:36
Президент Владимир Зеленский обратился к оккупантам, выпустившим ракеты по Виннице 14 июля, и заявил, что тюрьма – это лучшее место, на которое они могут рассчитывать.
Источник: видеообращение Зеленского 14 июля
Прямая речь: "Хочу, чтобы эта команда того сосуда, из которого вылетели "Калибры" по Виннице сегодня, точно знала, что тюрьма – это лучшее, что их ожидает".
Детали: По информации воздушных сил, ракеты по центру Винницы выпустили с подлодки из акватории Черного моря.
Предыстория:
- Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы, в результате чего возникли пожары.
- По данным Генштаба город поразили три вражеских ракеты, еще 2 были уничтожены зенитно-ракетными войсками в районе села Рахны Винницкой области.
- Командование Воздушных сил сообщило, что удар по Виннице россияне нанесли ракетами "Калибр", которые выпустили с подлодки в Черном море.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот ракетный удар терактом.
- Российская пропагандистка Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны РФ, утверждает, что ракетный удар по Виннице был нанесен якобы по "пункту размещения националистов".
- В настоящее время количество жертв российского ракетного удара по Виннице возросло до 23, в больницах находится 64 человека, 5 - в критическом состоянии, пропавшими без вести считаются 39 человек.