Из Винницы некоторых пострадавших доставляют вертолетами во Львов
Двоих раненых в результате ракетного удара по Виннице доставили вертолетами в ожоговый центр Львова, еще один пациент находится в пути, двоих готовят к транспортировке.
Источник: глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram, городской голова Винницы Сергей Моргунов в телеэфире
Дословно Борзов: "Двух раненых вертолетами сегодня уже доставили из Винницы во Львов – в ожоговый центр. Еще один пациент – в пути.
Двух тяжелораненых готовят к транспортировке".
Детали: По словам Борзова, такое решение было принято в субботу во время выездного консилиума специалистов из Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова, Института нейрохирургии имени Ромоданова и Института отоларингологии имени профессора Коломийченко.
Вместе с тем Моргунов сообщил, что в больницах остаются 67 пострадавших. Из них 14 человек находятся в тяжелом состоянии, 4 – в критическом.
Он также сообщил, что Израиль готов помочь раненым с протезированием, а Чехия принять раненых на лечение.
Предыстория:
- Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы, в результате чего возникли пожары. По разным данным, было от 2 до 4 взрывов. По словам главы Винницкой области Сергея Борзова, еще 4 ракеты над областью сбили силы ПВО.
- В Офисе президента сообщили, что удар по Виннице россияне нанесли ракетами "Калибр", которые выпустили с подводной лодки в Черном море.
- Российские представители трижды меняли версию о последствиях своего ракетного удара по винницкому Дому офицеров.
- На 16 июля из-под завалов на месте ракетного удара в Виннице работники ГСЧС спасли 3 человек, судьба еще одного человека неизвестна. В общей сложности погибли 24 человека. Обратились за помощью 202 человека, из них 68 госпитализированы, в том числе 4 ребенка, 110 оказана помощь амбулаторно.
- Все тела погибших в результате удара оккупантов по Виннице идентифицированы.