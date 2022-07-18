"Сеанс екзорцизму": із зали Ради вигнали симпатика Лукашенка, який вбрався у камуфляж ЗСУ

Опозиційні нардепи змусили позафракційного депутата вигнанця із фракції "Слуга народу" Євгенія Шевченка залишити сесійну залу за несанкціонований однострій ЗСУ.

Джерело: народний депутат "ЄС" Володимир В'ятрович у Facebook

Деталі: Як свідчить відео, оприлюднене В’ятровичем, претензії до Шевченка на засіданні 18 липня виникли через те, що той був вдягнений у камуфляж, а його мають право носити лише військовослужбовці ЗСУ та інші військові формування, встановлені законодавством України.

Пряма мова: "Сеанс екзорцизму під куполом Ради, або білоруська ДРГ в парламеті.

Разом із колегами з фракції "Європейська солідарність" вигнали із зали засідань ВРУ ватника і фаната самозванця Лукашенка Євгєнія Шевченка, який посмів одягнути на себе однострій ЗСУ.

Не дозволимо ганьбити честі справжніх захисників України!".

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Нагадаємо: У травні 2021 року парламентська фракція "Слуга народу" вирішила виключити народного депутата Євгенія Шевченка зі свого складу й надіслала відповідний документ керівництву Верховної Ради. Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив, що Шевченко поставив під загрозу відносини України із міжнародними партнерами

Шевченко відомий своїми пролукашенківськими поглядами.

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