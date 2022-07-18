"Сеанс екзорцизму": із зали Ради вигнали симпатика Лукашенка, який вбрався у камуфляж ЗСУ
Опозиційні нардепи змусили позафракційного депутата вигнанця із фракції "Слуга народу" Євгенія Шевченка залишити сесійну залу за несанкціонований однострій ЗСУ.
Джерело: народний депутат "ЄС" Володимир В'ятрович у Facebook
Деталі: Як свідчить відео, оприлюднене В’ятровичем, претензії до Шевченка на засіданні 18 липня виникли через те, що той був вдягнений у камуфляж, а його мають право носити лише військовослужбовці ЗСУ та інші військові формування, встановлені законодавством України.
Пряма мова: "Сеанс екзорцизму під куполом Ради, або білоруська ДРГ в парламеті.
Разом із колегами з фракції "Європейська солідарність" вигнали із зали засідань ВРУ ватника і фаната самозванця Лукашенка Євгєнія Шевченка, який посмів одягнути на себе однострій ЗСУ.
Не дозволимо ганьбити честі справжніх захисників України!".
Нагадаємо: У травні 2021 року парламентська фракція "Слуга народу" вирішила виключити народного депутата Євгенія Шевченка зі свого складу й надіслала відповідний документ керівництву Верховної Ради. Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив, що Шевченко поставив під загрозу відносини України із міжнародними партнерами
Шевченко відомий своїми пролукашенківськими поглядами.
Пеередісторія:
- Євгеній Шевченко 20 квітня 2021 року самовільно літав до Мінська на зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком і навіть заявив, що Лукашенка більше третини українців хотіли б бачити своїм президентом.
- 23 травня, коли у Білорусі хитрощами посадили літак "Ryanair" і затримали опозиціонера, засновника NEXTA Романа Протасевича, Шевченко похвалив Лукашенка у соцмережі.