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"Сеанс экзорцизма": из зала Рады выгнали симпатика Лукашенко, облачившегося в камуфляж ВСУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 июля 2022, 15:33
Сеанс экзорцизма: из зала Рады выгнали симпатика Лукашенко, облачившегося в камуфляж ВСУ
скриншот

Оппозиционные нардепы заставили внефракционного депутата, изгнанника из фракции "Слуга народа", Евгения Шевченко покинуть сессионный зал за несанкционированную форму ВСУ.

Источник: народный депутат "ЕС" Владимир Вятрович в Facebook

Детали: Как свидетельствует видео, обнародованное Вятровичем, претензии к Шевченко на заседании 18 июля возникли из-за того, что тот был одет в камуфляж, а его вправе носить только военнослужащие ВСУ и другие военные формирования, установленные законодательством Украины.Прямая речь: "Сеанс экзорцизма под куполом Рады, или белорусская ДРГ в парламенте.

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Вместе с коллегами из фракции "Европейская солидарность" выгнали из зала заседаний ВРУ ватника и фаната самозванца Лукашенко Евгения Шевченко, посмевшего одеть на себя форму ВСУ.

Не позволим позорить честь настоящих защитников Украины!".

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Напомним: В мае 2021 года парламентская фракция "Слуга народа" решила исключить народного депутата Евгения Шевченко из своего состава и направила соответствующий документ руководству Верховной Рады. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил, что Шевченко поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами

Шевченко известен своими пролукашенковскими взглядами.

Предистория:

  • Евгений Шевченко 20 апреля 2021 года самовольно летал в Минск на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и даже заявил, что Лукашенко более трети украинцев хотели бы видеть своим президентом.
  • 23 мая, когда в Беларуси хитростью посадили самолет "Ryanair" и задержали оппозиционера, основателя NEXTA Романа Протасевича, Шевченко похвалил Лукашенко в соцсети.

Темы: Верховная Рада
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