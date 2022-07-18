Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Сеанс экзорцизма": из зала Рады выгнали симпатика Лукашенко, облачившегося в камуфляж ВСУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 июля 2022, 15:33
скриншот

Оппозиционные нардепы заставили внефракционного депутата, изгнанника из фракции "Слуга народа", Евгения Шевченко покинуть сессионный зал за несанкционированную форму ВСУ.

Источник: народный депутат "ЕС" Владимир Вятрович в Facebook

Детали: Как свидетельствует видео, обнародованное Вятровичем, претензии к Шевченко на заседании 18 июля возникли из-за того, что тот был одет в камуфляж, а его вправе носить только военнослужащие ВСУ и другие военные формирования, установленные законодательством Украины.Прямая речь: "Сеанс экзорцизма под куполом Рады, или белорусская ДРГ в парламенте.

Вместе с коллегами из фракции "Европейская солидарность" выгнали из зала заседаний ВРУ ватника и фаната самозванца Лукашенко Евгения Шевченко, посмевшего одеть на себя форму ВСУ.

Не позволим позорить честь настоящих защитников Украины!".

Напомним: В мае 2021 года парламентская фракция "Слуга народа" решила исключить народного депутата Евгения Шевченко из своего состава и направила соответствующий документ руководству Верховной Рады. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил, что Шевченко поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами

ВИДЕО ДНЯ

Шевченко известен своими пролукашенковскими взглядами.

Предистория:

  • Евгений Шевченко 20 апреля 2021 года самовольно летал в Минск на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и даже заявил, что Лукашенко более трети украинцев хотели бы видеть своим президентом.
  • 23 мая, когда в Беларуси хитростью посадили самолет "Ryanair" и задержали оппозиционера, основателя NEXTA Романа Протасевича, Шевченко похвалил Лукашенко в соцсети.

Темы: Верховная Рада
Главное сегодня

В США прокомментировали отстранение Венедиктовой и отстранение от должности Баканова

фотоЗеленская прибыла в США: встретилась с Блинкеном и выступит перед Конгрессом

Зеленский анонсирует увольнение 28 чиновников СБУ

Залужный: Нам удалось стабилизировать ситуацию, помогли HIMARS

9 оккупантов с ЗАЭС госпитализированы с ранениями, есть погибшие – мэр Энергодара

фотоЭкс-начальника крымского СБУ отправили под арест

Все новости...
Верховная Рада
Рада уволила Лазебную с должности министра соцполитики
В Раде хотят законодательно закрепить, что НБУ должен продолжать печать денег – нардеп
Лазебная подала в отставку с должности министра
Последние новости
23:51
фотоСумщина: россияне выпустили более 150 мин и снарядов, есть раненые
23:31
В США прокомментировали отстранение Венедиктовой и отстранение от должности Баканова
23:30
СМИ выяснили, кто окажется в новом санкционном списке ЕС
23:14
фотоЗеленская прибыла в США: встретилась с Блинкеном и выступит перед Конгрессом
22:59
Президент сообщил, сколько населенных пунктов пока остается в оккупации
22:44
Зеленский усиливает борьбу с корректировщиками российского огня
22:40
ЕС согласился начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией
22:35
Зеленский анонсирует увольнение 28 чиновников СБУ
22:21
Стали известны имена четырех претендентов на должность Джонсона
22:21
Экономические новости 18 июля: МВФ ухудшает прогнозы для экономики, Газпром ищет оправдание газовому шантажу
Все новости...