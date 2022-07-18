"Сеанс экзорцизма": из зала Рады выгнали симпатика Лукашенко, облачившегося в камуфляж ВСУ

Оппозиционные нардепы заставили внефракционного депутата, изгнанника из фракции "Слуга народа", Евгения Шевченко покинуть сессионный зал за несанкционированную форму ВСУ.

Источник: народный депутат "ЕС" Владимир Вятрович в Facebook

Детали: Как свидетельствует видео, обнародованное Вятровичем, претензии к Шевченко на заседании 18 июля возникли из-за того, что тот был одет в камуфляж, а его вправе носить только военнослужащие ВСУ и другие военные формирования, установленные законодательством Украины.Прямая речь: "Сеанс экзорцизма под куполом Рады, или белорусская ДРГ в парламенте.

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Вместе с коллегами из фракции "Европейская солидарность" выгнали из зала заседаний ВРУ ватника и фаната самозванца Лукашенко Евгения Шевченко, посмевшего одеть на себя форму ВСУ.

Не позволим позорить честь настоящих защитников Украины!".

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Напомним: В мае 2021 года парламентская фракция "Слуга народа" решила исключить народного депутата Евгения Шевченко из своего состава и направила соответствующий документ руководству Верховной Рады. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил, что Шевченко поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами

Шевченко известен своими пролукашенковскими взглядами.

Предистория: