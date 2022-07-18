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Виробник Bayrarktar ніколи не продасть їх Росії

"Європейська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 22:18

Виконавчий директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, що ніколи не дозволить продаж безпілотників Bayraktar Росії та підтримує Україну у її боротьбі за суверенітет і незалежність.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Байрактар заявив в інтерв’ю CNN.

"Туреччина та Україна мають стратегічний рівень відносин, особливо в аерокосмічній та оборонній галузі. Йдеться про роки зусиль. Туреччина підтримує Україну бойовими безпілотниками, ми також закуповуємо в України турбінні двигуни для безпілотників. Ми побудували відносини з Україною так, що дає переваги обом країнам", – зазначив він.

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На питання про теоретичну можливість постачання Bayraktar Росії Байрактар відповів заперечно: "Ми не робили такого і не забезпечували їх. Ми також і ніколи не зробимо цього. Тому що ми підтримуємо Україну, підтримуємо її суверенітет, фактично її боротьбу за свою незалежність".

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Нагадаємо, журналіст Андрюс Тапінас 25 травня розпочав кампанію зі збору коштів на Bayraktar Україні, заявивши, що отримав згоду на таку потенційну закупівлю від Міністерств оборони Литви й Туреччини та виробника.

Збір вдалося закрити за три дні. Після цього турецька компанія-виробник заявила, що зворушена солідарністю литовців і тому вирішила подарувати безпілотник, а зібрані кошти можна буде спрямувати на інші потреби України.

Надихнувшись прикладом Тапінаса, в Україні фонд Сергія Притули організував збір на три "Байрактари", який закрили за три дні, зібравши кошти майже на чотири безпілотники. Компанія "Байкар" і цього разу заявила, що передасть три безпілотники безоплатно. 

Наразі збір на "Байрактар" для України триває у Польщі, його ініціював журналіст Славомір Сєраковський.

Минулого тижня близько десяти тисяч людей зібралися на авіабазу в литовському місті Шяуляй, щоб побачити відправлення безпілотника BayraktarЯк відомо, безпілотник уже в Україні.

Теми: байрактарРосіяторгівля
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