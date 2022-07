Виробник Bayrarktar ніколи не продасть їх Росії

Виконавчий директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, що ніколи не дозволить продаж безпілотників Bayraktar Росії та підтримує Україну у її боротьбі за суверенітет і незалежність.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Байрактар заявив в інтерв’ю CNN.

"Туреччина та Україна мають стратегічний рівень відносин, особливо в аерокосмічній та оборонній галузі. Йдеться про роки зусиль. Туреччина підтримує Україну бойовими безпілотниками, ми також закуповуємо в України турбінні двигуни для безпілотників. Ми побудували відносини з Україною так, що дає переваги обом країнам", – зазначив він.

На питання про теоретичну можливість постачання Bayraktar Росії Байрактар відповів заперечно: "Ми не робили такого і не забезпечували їх. Ми також і ніколи не зробимо цього. Тому що ми підтримуємо Україну, підтримуємо її суверенітет, фактично її боротьбу за свою незалежність".

Interviewed by CNN today regarding the Bayraktar TB2 and its operations in Ukraine and elsewhere. Thank you for hosting me @jchatterleyCNN pic.twitter.com/TTIkCVuJ9M