Виробник Bayrarktar ніколи не продасть їх Росії

Виконавчий директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, що ніколи не дозволить продаж безпілотників Bayraktar Росії та підтримує Україну у її боротьбі за суверенітет і незалежність.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Байрактар заявив в інтерв’ю CNN.

"Туреччина та Україна мають стратегічний рівень відносин, особливо в аерокосмічній та оборонній галузі. Йдеться про роки зусиль. Туреччина підтримує Україну бойовими безпілотниками, ми також закуповуємо в України турбінні двигуни для безпілотників. Ми побудували відносини з Україною так, що дає переваги обом країнам", – зазначив він.

На питання про теоретичну можливість постачання Bayraktar Росії Байрактар відповів заперечно: "Ми не робили такого і не забезпечували їх. Ми також і ніколи не зробимо цього. Тому що ми підтримуємо Україну, підтримуємо її суверенітет, фактично її боротьбу за свою незалежність".

Interviewed by CNN today regarding the Bayraktar TB2 and its operations in Ukraine and elsewhere. Thank you for hosting me @jchatterleyCNN pic.twitter.com/TTIkCVuJ9M — Haluk Bayraktar (@haluk) July 18, 2022

Нагадаємо, журналіст Андрюс Тапінас 25 травня розпочав кампанію зі збору коштів на Bayraktar Україні, заявивши, що отримав згоду на таку потенційну закупівлю від Міністерств оборони Литви й Туреччини та виробника.

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Збір вдалося закрити за три дні. Після цього турецька компанія-виробник заявила, що зворушена солідарністю литовців і тому вирішила подарувати безпілотник, а зібрані кошти можна буде спрямувати на інші потреби України.

Надихнувшись прикладом Тапінаса, в Україні фонд Сергія Притули організував збір на три "Байрактари", який закрили за три дні, зібравши кошти майже на чотири безпілотники. Компанія "Байкар" і цього разу заявила, що передасть три безпілотники безоплатно.

Наразі збір на "Байрактар" для України триває у Польщі, його ініціював журналіст Славомір Сєраковський.

Минулого тижня близько десяти тисяч людей зібралися на авіабазу в литовському місті Шяуляй, щоб побачити відправлення безпілотника Bayraktar. Як відомо, безпілотник уже в Україні.