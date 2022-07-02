Харківщина: у Дергачах росіяни поранили цивільного

У місті Дергачі на Харківщині у суботу внаслідок російських обстрілів постраждала цивільна особа.

Джерело: голова Дергачівської територіальної громади В'ячеслав Задоренко у Facebook

Руйнування у Дергачівській громаді фото: В'ячеслав Задоренко у Facebook

Дослівно: "На 129-й день російсько-української війни ворожі сили обстрілювали з артилерії та мінометів Дергачі, Безруки, Слатине, Прудянку, Цупівку, Дементіївку, Питомник і Руську Лозову. Окупанти нанесли авіаційні удари поблизу Прудянки, гатили з танків по Питомнику, Руській Лозовій, Дементіївці, Цупівці та Слатиному.

Унаслідок ворожих обстрілів протягом доби в Дергачах постраждала одна цивільна особа".

Деталі: Голова ОТГ повідомив, що російська армія утримує під контролем Козачолопанський, Проходівський старостати та більшу частину Токарівського округу.

Збройні сили України ведуть позиційні бої у Цупівці, Дементіївці, в районі Великих Проходів та на золочівсько-козачолопанському напрямку.