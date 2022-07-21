Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву: спалили склад із тисячами тонн продуктів
Четвер, 21 липня 2022, 10:37
Російські окупанти двома ракетами обстріляли один із складів гуманітарної допомоги у Миколаєві.
Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Twitter
Пряма мова Кіма: "Згоріли тисячі тонн продуктів, призначених для дітей, людей похилого віку та інших нужденних".
Деталі: За словами глави ОВА, росіяни завдали удару близько 3 години ночі.
Він також оприлюднив відео масштабної пожежі на складі.
russian occupants by 2 missiles have attacked one of our humanitarian aid storage at 3am.— Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 21, 2022
Thousands of tons of products, intended for children, elderly people and those who are in need, have been burned#russiaterrorist pic.twitter.com/v6uEXtbXtZ
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вночі 21 липня російські окупанти випустити по Миколаєву 7 ракет С-300. Повідомлялося про влучання в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення та про одного постраждалого.