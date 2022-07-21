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Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву: спалили склад із тисячами тонн продуктів

Ірина БалачукЧетвер, 21 липня 2022, 10:37
Скриншот з відео

Російські окупанти двома ракетами обстріляли один із складів гуманітарної допомоги у Миколаєві.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Twitter

Пряма мова Кіма: "Згоріли тисячі тонн продуктів, призначених для дітей, людей похилого віку та інших нужденних".

Деталі: За словами глави ОВА, росіяни завдали удару близько 3 години ночі.

Він також оприлюднив відео масштабної пожежі на складі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вночі 21 липня російські окупанти випустити по Миколаєву 7 ракет С-300. Повідомлялося про влучання в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення та про одного постраждалого.  

Теми: Миколаїввійна
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