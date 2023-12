Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву: спалили склад із тисячами тонн продуктів

Російські окупанти двома ракетами обстріляли один із складів гуманітарної допомоги у Миколаєві.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Twitter

Пряма мова Кіма: "Згоріли тисячі тонн продуктів, призначених для дітей, людей похилого віку та інших нужденних".

Деталі: За словами глави ОВА, росіяни завдали удару близько 3 години ночі.

Він також оприлюднив відео масштабної пожежі на складі.

