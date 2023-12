Россияне ударили ракетами по Николаеву: сожгли склад с тысячами тонн продуктов

Российские оккупанты двумя ракетами обстреляли один из складов гуманитарной помощи в Николаеве.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Twitter

Прямая речь Кима: "Сгорели тысячи тонн продуктов, предназначенных для детей, пожилых людей и нуждающихся".

Детали: По словам главы ОВА, россияне нанесли удар около 3 часов ночи.

Он также обнародовал видео масштабного пожара на складе.

russian occupants by 2 missiles have attacked one of our humanitarian aid storage at 3am.

Thousands of tons of products, intended for children, elderly people and those who are in need, have been burned#russiaterrorist pic.twitter.com/v6uEXtbXtZ