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У Краматорську під завалами школи знайшли загиблого, можуть бути ще люди

Олена РощінаЧетвер, 21 липня 2022, 16:29

У Краматорську після обстрілу школи виявили тіло чоловіка, під завалами можуть перебувати ще дві особи.

Джерело: ДСНС України

Деталі: У місті тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи на зруйнованій внаслідок обстрілу школі.

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Рятувальники виявили та вилучили тіло чоловіка, під завалами можливе перебування ще 2-х осіб.

Проведено розчищення та розбір близько 110 т зруйнованих елементів будівлі школи, роботи тривають.

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Цьому передувало: 21 липня російські війська зруйнували школи у Краматорську та Костянтинівці, крім того обстріляли промислову частину Краматорська і центральну частину Бахмута.

Російські війська 19 липня завдали удару по центральній частині Краматорська, а перед тим кілька днів били по промисловій зоні міста.

3 липня Краматорськ обстрілювали двічі: влучили у "Комфорт Парк Готель" і дорогу, а також пошкодили будинки і школу.

Теми: КраматорськДонецька областьвійнаДСНС
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