У Краматорську під завалами школи знайшли загиблого, можуть бути ще люди
У Краматорську після обстрілу школи виявили тіло чоловіка, під завалами можуть перебувати ще дві особи.
Джерело: ДСНС України
Деталі: У місті тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи на зруйнованій внаслідок обстрілу школі.
Рятувальники виявили та вилучили тіло чоловіка, під завалами можливе перебування ще 2-х осіб.
Проведено розчищення та розбір близько 110 т зруйнованих елементів будівлі школи, роботи тривають.
Цьому передувало: 21 липня російські війська зруйнували школи у Краматорську та Костянтинівці, крім того обстріляли промислову частину Краматорська і центральну частину Бахмута.
Російські війська 19 липня завдали удару по центральній частині Краматорська, а перед тим кілька днів били по промисловій зоні міста.
3 липня Краматорськ обстрілювали двічі: влучили у "Комфорт Парк Готель" і дорогу, а також пошкодили будинки і школу.