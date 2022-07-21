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В Краматорске под завалами школы нашли погибшего, могут быть еще люди

Елена РощинаЧетверг, 21 июля 2022, 16:29

В Краматорске после обстрела школы обнаружили тело мужчины, под завалами могут находиться еще два человека.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: В городе продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы на разрушенной в результате обстрела школе.

Спасатели обнаружили и изъяли тело мужчины, под завалами возможно пребывание еще 2 человек.

Проведена расчистка и разбор около 110 т разрушенных элементов здания школы, работы продолжаются.

Этому предшествовало: 21 июля российские войска разрушили школы в Краматорске и Константиновке, кроме того обстреляли промышленную часть Краматорска и центральную часть Бахмута.

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Российские войска 19 июля нанесли удар по центральной части Краматорска, а перед тем несколько дней били по промышленной зоне города.

3 июля Краматорск обстреливали дважды: попали в "Комфорт Парк Отель" и дорогу, а также повредили дома и школу.

Темы: КраматорскДонецкая областьвойнаГСЧС
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