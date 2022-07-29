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В Красном Кресте говорят, что уже подали запрос на посещение Еленовки

Катерина ТищенкоПятница, 29 июля 2022, 21:09
Международный Комитет Красного Креста, фото с сайта ICRC

Представители Международного Комитета Красного Креста подали запрос и будут пытаться добраться до обстрелянной колонии в Еленовке, где погибли украинские военнопленные.

Источник: специалист по связям с общественностью и медиа МККК Александр Власенко в комментарии Суспільному

Прямая речь: "Мы, конечно, знаем об этой ситуации и попросили как можно скорее доступ к этому месту для того, чтобы убедиться и увидеть собственными глазами, что произошло и нуждается ли кто-то из находящихся там людей в нашей помощи".

Детали: Власенко отметил, что если представители организации получат доступ к обстрелянной колонии, то до их возвращения оттуда в Красном Кресте ничего рассказывать об этом не будут.

"Это обычная практика, которая связана с безопасностью людей", - отметил он.

По словам Власенко, в эти выходные в Женеве будет работать горячая линия центрального агентства Красного Креста, куда могут обратиться родственники военнопленных.

"Родственники могут обращаться на нее, чтобы выяснить судьбу конкретного человека. Если они сообщают имя и фамилию этого человека и у нас будет информация об этом человеке, то мы попытаемся им об этом сказать. К сожалению, только родственникам мы можем это сообщить", - сказал представитель МККК.

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Что предшествовало: После убийства российскими оккупантами военнопленных в Еленовке ВСУ, Минобороны, СБУ и омбудсмен Украины требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию.

Кроме того, уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец попросил Международный комитет Красного креста организовать посещение им разрушенной россиянами колонии в оккупированной Еленовке для осмотра тел погибших украинских пленных и общения с ранеными.

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
  • Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.

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Темы: Красный Крестпленныеоккупация
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