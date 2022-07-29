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Зеленський провів нараду щодо вбивства захисників в Оленівці: доказів вини РФ - достатньо

Альона Мазуренко П'ятниця, 29 липня 2022, 21:48
Зеленський провів нараду щодо вбивства захисників в Оленівці: доказів вини РФ - достатньо
фото: Офіс ОП

Президент Володимир Зеленський провів нараду із українськими захисниками щодо теракту в Оленівці, умисно влаштованого окупантами. 

Джерело: Офіс президента 

Пряма мова: "Детально обговорили теракт, влаштований російськими нелюдами в Оленівці, унаслідок якого було цинічно вбито понад 50 полонених українських захисників. Доказів, що це був спланований злочин, задосить. І це чергове підтвердження того, що Росія – держава-терорист.

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ООН і МКЧХ, що мали гарантувати збереження життя та здоров’я наших військовополонених, повинні негайно відреагувати".

Деталі: Повідомляється, що на нараді був головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов, виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк та уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

Вони доповіли Зеленському про теракт в Оленівці, мотиви російської сторони та технічну підготовку до злочину.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Після вбивства російськими окупантами військовополонених в Оленівці, українські захисники опублікували спільну заяву і вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників в колонію, де росіяни утримують захисників. 

Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста подали запит і намагатимуться дістатися до обстріляної колонії в Оленівці, де загинули українські військовополонені.

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.

Теми: Зеленськийвійна
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