Зеленський провів нараду щодо вбивства захисників в Оленівці: доказів вини РФ - достатньо

Президент Володимир Зеленський провів нараду із українськими захисниками щодо теракту в Оленівці, умисно влаштованого окупантами.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Детально обговорили теракт, влаштований російськими нелюдами в Оленівці, унаслідок якого було цинічно вбито понад 50 полонених українських захисників. Доказів, що це був спланований злочин, задосить. І це чергове підтвердження того, що Росія – держава-терорист.

ООН і МКЧХ, що мали гарантувати збереження життя та здоров’я наших військовополонених, повинні негайно відреагувати".

Деталі: Повідомляється, що на нараді був головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов, виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк та уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

Вони доповіли Зеленському про теракт в Оленівці, мотиви російської сторони та технічну підготовку до злочину.

Що було раніше: Після вбивства російськими окупантами військовополонених в Оленівці, українські захисники опублікували спільну заяву і вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників в колонію, де росіяни утримують захисників.

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Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста подали запит і намагатимуться дістатися до обстріляної колонії в Оленівці, де загинули українські військовополонені.

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