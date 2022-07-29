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Зеленский провел совещание из-за убийств защитников в Еленовке: доказательств вины РФ – достаточно

Алена МазуренкоПятница, 29 июля 2022, 21:48
Зеленский провел совещание из-за убийств защитников в Еленовке: доказательств вины РФ – достаточно
фото: Офис ОП

Президент Владимир Зеленский провел совещание с украинскими защитниками по поводу теракта в Еленовке, умышленно устроенного оккупантами.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Детально обсудили теракт, устроенный российскими извергами в Еленовке, в результате которого было цинично убито более 50 пленных украинских защитников. Доказательств, что это было спланированное преступление, достаточно. И это очередное подтверждение того, что Россия - государство-террорист.

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ООН и МККК, которые должны гарантировать сохранение жизни и здоровья наших военнопленных, должны немедленно отреагировать".

Детали: Сообщается, что на совещании был главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник главного управления разведки Кирилл Буданов, исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк и уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

Они доложили Зеленскому о теракте в Еленовке, мотивах российской стороны и технической подготовке к преступлению.

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Что было раньше: После убийства российскими оккупантами военнопленных в Еленовке, украинские защитники опубликовали совместное заявление и требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию, где россияне содержат защитников.

Представители Международного Комитета Красного Креста подали запрос и будут пытаться добраться к обстрелянной колонии в Оленовке, где погибли украинские военнопленные.

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
  • Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.

Темы: Зеленскийвойна
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