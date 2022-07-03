ЗСУ показали ідеальний тюнінг для російського танка

Генеральний штаб Збройних сил України продемонстрував відео знищеного на сході України танка російських окупантів з дотепним коментарем.

Джерело: Facebook-сторінка Генштабу

Дослівно: "Ідеальний стан російського танка в степах Донбасу виглядає саме так. ЗСУ підтверджують".

Деталі: Дата та напрямок події не розкриваються.

Нагадаємо: 3 липня 2022 року одразу два роди українських військ відзначають професійне свято: День зенітних ракетних військ Повітряних сил та Військово-морських сил ЗСУ (перша неділя липня –ред.).