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ЗСУ показали ідеальний тюнінг для російського танка

Валентина РоманенкоНеділя, 3 липня 2022, 16:47
ЗСУ показали ідеальний тюнінг для російського танка
скриншот

Генеральний штаб Збройних сил України продемонстрував відео знищеного на сході України танка російських окупантів з дотепним коментарем.

Джерело: Facebook-сторінка Генштабу

Дослівно: "Ідеальний стан російського танка в степах Донбасу виглядає саме так. ЗСУ підтверджують".

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Деталі: Дата та напрямок події не розкриваються.

Нагадаємо: 3 липня 2022 року одразу два роди українських військ відзначають професійне свято: День зенітних ракетних військ Повітряних сил та Військово-морських сил ЗСУ (перша неділя липня –ред.).

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Теми: війна
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