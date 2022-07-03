ЗСУ відбили штурм на Слов’янському напрямку, ворог форсує Сіверський Донець - зведення

Російські війська взяли під контроль населений пункт Золотарівка, ЗСУ відбили штурм у напрямку Пасіка – Долина, противник форсував річку Сіверський Донець, намагається оволодіти Білогорівкою.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 3 липня

Деталі: На Слов’янському напрямку ворог обстріляв з артилерії території неподалік Долини, Курульки, Богородичного, Адамівки та Гусарівки. Українські підрозділи відбили штурм у напрямку Пасіка – Долина.

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На Краматорському напрямку противник форсував річку Сіверський Донець, намагається розвинути успіх та оволодіти Білогорівкою. Продовжує вогневий вплив на підрозділи наших військ з метою сковування їх дій. Артилерійські обстріли зафіксовано поблизу Григорівки та Білогорівки.

На Лисичанському напрямку ворог здійснює обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Золотарівка і Верхньокам’янка. Вів штурмові дії у напрямку Золотарівки та взяв під контроль населений пункт.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Соледара, Покровського, Бахмута та Клинового.

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Наступальні дії у напрямку Ниркове – Берестове українські воїни успішно відбили. Також ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм у напрямку Василівка – Берестове. Вів штурмові дії на напрямках Вовчоярівка – Спірне та Миколаївка – Спірне. Зазнав значних втрат та відійшов, йдеться в зведенні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших підрозділів противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Піски, Новомихайлівка, Времівка, Гуляйполе, Чарівне. Ворог завдав авіаударів неподалік Кам’янки, Авдіївки та Шевченко.

На Південнобузькому напрямку російські війська зосереджують зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони на ймовірних напрямках наступу. Вживають заходів з логістичного забезпечення військ та удосконалює інженерне обладнання позицій.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із артилерії та мінометів райони прикордонних населених пунктів Бачівськ та Вовківка Сумської області.

На Харківському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону. Противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Малинівка, Черкаська Лозова та Чепіль.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні і характері діяльності збройних сил республіки Білорусь не відзначається.

Агресор продовжує завдавати ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на Миколаївському напрямку з метою зниження наступальних спроможностей наших військ.