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У Радбезі ООН вважають, що переговори з РФ мають базуватися на виведенні військ з України

Альона Мазуренко П'ятниця, 1 вересня 2023, 23:15
У Радбезі ООН вважають, що переговори з РФ мають базуватися на виведенні військ з України
ФОТО: GETTY IMAGES

Постпред Албанії при ООН, яка головує в Радбезі у вересні, вважає, що мирні ініціативи щодо відносин між Україною та Росією можуть базуватися лише на відновленні територіальної цілісності України та виведенні російських військ.

Джерело: постпред Албанії при ООН Феріт Ходжа у коментарі "Укрінформу"

У представника запитали про ставлення до закликів до мирних переговорів з путінською Росією.

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Пряма мова: "Якщо це переговори про здачу територій, то чи хоче цього Україна? Я знаю, що не хоче, інакше б не воювала.

Тому мирні ініціативи можуть базуватися лише на справедливій платформі, на справедливих рамках зі справедливим результатом".

Деталі: Він уточнив, що найкращий результат для Росії – це припинення війни, виведення військ і повага до суверенітету, територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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Теми: ООНвійна
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