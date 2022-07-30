Пошкодження від пожежі в Оленівці не притаманні для HIMARS – ISW

Інститут вивчення війни (ISW), реагуючи на вбивство українських військовополонених у Оленівці, зазначає, що пошкодження від пожежі не притаманні принципу роботи HIMARS.

Джерело: ISW

Дослівно: "Спонсороване Кремлем новинне агентство "РІА Новини" опублікувало відео з центру тримання під вартою, на яких видно пошкодження від пожежі, але не ті пошкодження, які міг би завдати удар HIMARS".

Деталі: Також наголошується, що пропагандисти оприлюднили кадри фрагментів нібито ракети HIMARS, але не надали доказів того, що фрагменти були виявлені в Оленівці.

На думку ISW, наявні докази, більше підтверджують заяву України щодо відповідальності Росії за теракт в Оленівці.

Передісторія:

29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.

Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.

У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.

СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.

Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.

Після вбивства російськими окупантами військовополонених в Оленівці, українські захисники опублікували спільну заяву і вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників в колонію, де росіяни утримують захисників.

Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста подали запит і намагатимуться дістатися до обстріляної колонії в Оленівці, де загинули українські військовополонені.