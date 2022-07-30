Повреждения от пожара в Еленовке не присущи HIMARS – ISW
Суббота, 30 июля 2022, 08:31
Институт изучения войны (ISW), реагируя на убийство украинских военнопленных в Еленовке, отмечает, что повреждения от пожара не присущи для принципа работы HIMARS.
Источник: ISW
Дословно: "Спонсируемое Кремлем новостное агентство "РИА Новости" опубликовало видео из центра содержания под стражей, на которых видны повреждения от пожара, но не те повреждения, которые мог бы нанести удар HIMARS".
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Детали: Также отмечается, что пропагандисты обнародовали кадры фрагментов якобы ракеты HIMARS, но не представили доказательств того, что фрагменты были обнаружены в Еленовке.
По мнению ISW, имеющиеся доказательства больше подтверждают заявление Украины об ответственности России за теракт в Еленовке.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
- Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
- СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
- Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.
- После убийства российскими оккупантами военнопленных в Еленовке, украинские защитники опубликовали совместное заявление и требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию, где россияне содержат защитников.
- Представители Международного Комитета Красного Креста подали запрос и будут пытаться добраться к обстрелянной колонии в Еленовке, где погибли украинские военнопленные.