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Повреждения от пожара в Еленовке не присущи HIMARS – ISW

Алена МазуренкоСуббота, 30 июля 2022, 08:31
Повреждения от пожара в Еленовке не присущи HIMARS – ISW
СКРИНШОТ С ВИДЕО, ОБНАРОДОВАННОГО ПРОПАГАНДИСТЫ

Институт изучения войны (ISW), реагируя на убийство украинских военнопленных в Еленовке, отмечает, что повреждения от пожара не присущи для принципа работы HIMARS.

ИсточникISW

Дословно: "Спонсируемое Кремлем новостное агентство "РИА Новости" опубликовало видео из центра содержания под стражей, на которых видны повреждения от пожара, но не те повреждения, которые мог бы нанести удар HIMARS".

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Детали: Также отмечается, что пропагандисты обнародовали кадры фрагментов якобы ракеты HIMARS, но не представили доказательств того, что фрагменты были обнаружены в Еленовке.

По мнению ISW, имеющиеся доказательства больше подтверждают заявление Украины об ответственности России за теракт в Еленовке.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
  • Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.
  • После убийства российскими оккупантами военнопленных в Еленовке, украинские защитники опубликовали совместное заявление и требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию, где россияне содержат защитников.
  • Представители Международного Комитета Красного Креста подали запрос и будут пытаться добраться к обстрелянной колонии в Еленовке, где погибли украинские военнопленные.

Темы: АзовубийствопленныеРосcия
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