Повреждения от пожара в Еленовке не присущи HIMARS – ISW

Институт изучения войны (ISW), реагируя на убийство украинских военнопленных в Еленовке, отмечает, что повреждения от пожара не присущи для принципа работы HIMARS.

Источник: ISW

Дословно: "Спонсируемое Кремлем новостное агентство "РИА Новости" опубликовало видео из центра содержания под стражей, на которых видны повреждения от пожара, но не те повреждения, которые мог бы нанести удар HIMARS".

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Детали: Также отмечается, что пропагандисты обнародовали кадры фрагментов якобы ракеты HIMARS, но не представили доказательств того, что фрагменты были обнаружены в Еленовке.

По мнению ISW, имеющиеся доказательства больше подтверждают заявление Украины об ответственности России за теракт в Еленовке.

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