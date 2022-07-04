Україна має завершити війну з Росією на своїх умовах – Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Україна повинна здобути першість у війні проти Росії та завершити конфлікт на своїх умовах.

Про це Джонсон заявив депутатам Палати громад у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

"Наш негайний пріоритет – об’єднання з нашими союзниками з тим, щоб Україна здобула першість у своєму сміливому протистоянні путінській агресії", – сказав він.

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Британський прем’єр наголосив, що саміт НАТО в Мадриді "перевершив усі очікування щодо єдності та одностайної рішучості Альянсу підтримувати Україну стільки, скільки необхідно".

"Усі ми розуміємо: якщо Путіна не зупинити в Україні, він знайде нові цілі для своїх реваншистських атак. І ми захищаємо не якийсь абстрактний ідеал, а перший принцип мирного світу: великим та могутнім країнам не можна дозволити розчленяти своїх сусідів. Якщо це взагалі дозволити, жодна країна не може почуватися у безпеці", – сказав Джонсон парламентарям.

Він наголосив, що Україна "повинна мати силу для того, щоб завершити війну на умовах, описаних президентом Зеленським".

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів, які зібралися на саміті G7, зробити все можливе, щоб припинити вторгнення Росії в Україну до кінця року.

Варто наголосити, що Джонсон оптимістично оцінює шанси на перемогу України і вважає, що ЗСУ здатні відбити війська РФ цього року.

Так, прем'єр-міністр Великої Британії переконаний, що Збройні сили України відбили у РФ острів Зміїний, попри спроби РФ стверджувати, що вона пішла звідти "з власної волі", і назвав це прикладом ефективності українських військових.