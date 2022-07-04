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Україна має завершити війну з Росією на своїх умовах – Джонсон

Понеділок, 4 липня 2022, 22:35

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Україна повинна здобути першість у війні проти Росії та завершити конфлікт на своїх умовах.

Про це Джонсон заявив депутатам Палати громад у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

"Наш негайний пріоритет – об’єднання з нашими союзниками з тим, щоб Україна здобула першість у своєму сміливому протистоянні путінській агресії", – сказав він.

Британський прем’єр наголосив, що саміт НАТО в Мадриді "перевершив усі очікування щодо єдності та одностайної рішучості Альянсу підтримувати Україну стільки, скільки необхідно".

"Усі ми розуміємо: якщо Путіна не зупинити в Україні, він знайде нові цілі для своїх реваншистських атак. І ми захищаємо не якийсь абстрактний ідеал, а перший принцип мирного світу: великим та могутнім країнам не можна дозволити розчленяти своїх сусідів. Якщо це взагалі дозволити, жодна країна не може почуватися у безпеці", – сказав Джонсон парламентарям.

Він наголосив, що Україна "повинна мати силу для того, щоб завершити війну на умовах, описаних президентом Зеленським".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів, які зібралися на саміті G7, зробити все можливе, щоб припинити вторгнення Росії в Україну до кінця року.

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Варто наголосити, що Джонсон оптимістично оцінює шанси на перемогу України і вважає, що ЗСУ здатні відбити війська РФ цього року.

Так, прем'єр-міністр Великої Британії переконаний, що Збройні сили України відбили у РФ острів Зміїний, попри спроби РФ стверджувати, що вона пішла звідти "з власної волі", і назвав це прикладом ефективності українських військових.

Теми: Борис ДжонсонУкраїнавійнаВелика Британія
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