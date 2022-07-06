Британські консерватори готуються змінити правила, щоб ініціювати відставку Джонсона – ЗМІ

Депутати Консервативної партії Британії у середу ввечері планують обговорити зміну механізму ініціювання вотуму недовіри прем’єр-міністру Борису Джонсону, щоб організувати ще одне голосування на тлі відставок в уряді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили джерела Bloomberg і Reuters.

Так званий Комітет 1922 року Консервативної партії має внутрішнє правило, яке дозволяє ініціювати вотум недовіри прем’єру в разі збору підписів третини депутатів. Якщо голосів за відставку глави уряду не набирається достатньо, він отримує "імунітет" на один рік.

Востаннє вотум недовіри Джонсону ініціювали 6 червня – тоді голосів для відставки прем’єра Британії не вистачило. Але тепер Комітет 1922 року хоче переглянути це правило і дозволити ініціювати вотум недовіри знову.

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стрит щодо колишнього заступника "парламентського кнута" Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег.

Канцелярія Джонсона стверджувала, що він не знав про цей інцидент і тому підтримав повторне призначення Пінчера у 2022 році, але пізніше прем’єр був змушений визнати, що це не так.

Це призвело до хвилі відставок у британському уряді, починаючи з міністрів охорони здоров’я і фінансів. За підрахунками ВВС, станом на зараз з уряду Джонсона пішли два глави міністерств, 14 молодших членів уряду і 12 парламентських секретарів.

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Представник Джонсона, проте, повідомив Bloomberg, що британський прем’єр упевнений у тому, що зможе здобути достатньо голосів на підтримку в разі нового вотуму недовіри.

Нагадаємо, Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгення Росії активно підтримував Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги для відвоювання всіх окупованих російськими силами територій, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.

Крім того, Джонсон двічі з кінця лютого був у Києві й проводив переговори з Володимиром Зеленським.

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