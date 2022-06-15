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Захисники "Азовсталі" знаходяться на окупованій території Донеччини – Данілов

Денис КарловськийСереда, 15 червня 2022, 21:48
українські захисники "азовсталі" їдуть в автобусі окупантів до оленівки 17 травня. фото: getty images

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що більша частина українських військових, евакуйованих із Маріуполя, перебувають на окупованій території Донецької області.

Джерело: коментар Данілова в прямому ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Данілова: "У цих процесах бере участь не тільки наша країна, є міжнародні інституції, які допомагають у цьому. Тут головне - не нашкодити. І багато не треба говорити. Будемо чекати, щоб ті домовленості, які є, обов’язково були виконані, і всі хлопці і дівчата, які сьогодні в полоні, які пройшли Маріуполь, обов’язково повернулися живими і здоровими. 

Ще раз наголошую: тут головне зараз - не зробити зайвих кроків, щоб агресор не звинуватив нас у зриві тих чи інших речей. Це дуже тонка річ.

Є інформація, що вони перебувають на території Донецької області. Ще раз наголошую: кількість людей це не 100 і не 200 осіб, це набагато більше. І тому сказати, що всі там перебувають, ми остаточно не можемо. Ми точно можемо сказати, що переважна більшість, може і всі, перебувають на території Донецької області".

Передісторія: 

  • Представники українських спецслужб для "Української правди" підтвердили, що бійці полку "Азов" перебувають у колонії в захопленій Оленівці на Донеччині. Найближчими днями російські пропагандисти можуть використати захисників Маріуполя для своїх цілей.
  • Джерела УП в українській владі твердили, що в Оленівці перебуває 2 449 українських військовослужбовців як полонені.
  • Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців. Представники "Червоного хреста" реєстрували українських захисників як військовополонених.
  • У Генштабі ЗСУ заявляли, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і командирам дано наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з "Азовсталі", окрім як вийти до противника.
  • Росіяни та їхні спільники з ОРДЛО погрожують бійцям "Азова" судилищем. Про обмін полоненими поки не йдеться попри домовленості.

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Теми: Азов Маріупольполонені
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