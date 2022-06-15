Захисники "Азовсталі" знаходяться на окупованій території Донеччини – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що більша частина українських військових, евакуйованих із Маріуполя, перебувають на окупованій території Донецької області.

Джерело: коментар Данілова в прямому ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Данілова: "У цих процесах бере участь не тільки наша країна, є міжнародні інституції, які допомагають у цьому. Тут головне - не нашкодити. І багато не треба говорити. Будемо чекати, щоб ті домовленості, які є, обов’язково були виконані, і всі хлопці і дівчата, які сьогодні в полоні, які пройшли Маріуполь, обов’язково повернулися живими і здоровими.

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Ще раз наголошую: тут головне зараз - не зробити зайвих кроків, щоб агресор не звинуватив нас у зриві тих чи інших речей. Це дуже тонка річ.

Є інформація, що вони перебувають на території Донецької області. Ще раз наголошую: кількість людей це не 100 і не 200 осіб, це набагато більше. І тому сказати, що всі там перебувають, ми остаточно не можемо. Ми точно можемо сказати, що переважна більшість, може і всі, перебувають на території Донецької області".

Передісторія: