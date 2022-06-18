Командир "Азова" Денис Прокопенко передав свої обов’язки
Командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію.
Джерело: майор Надточій у коментарі для видання "Радіо Свобода"
Пряма мова Надточія: "Це було просто повідомлення (від Дениса Прокопенка – УП) в Телеграмі, що "як будеш готовий стати до строю, зв’язуйся з тими-то, тими-то людьми, приїжджаєш і береш командування у свої руки до моменту повернення мене".
Деталі: Прокопенко наразі перебуває в російському полоні.
На момент оборони Маріуполя Надточій був командиром другого батальйону окремого загону спеціального призначення "Азов".
Надточій сказав, що був поранений на території "Азовсталі" на початку оборони Маріуполя в березні. Він намагався вивезти 200-их і 300-их до шпиталя на території "Азовсталі", але російська штурмова авіація запустила ракету поблизу нього. Осколки потрапили в голову, обидві ноги, живіт і ліву руку.
Його евакуювали на українських гелікоптерах 21 березня одним із перших спільно з іншими важкопораненими.
За його словами, спочатку з гелікоптерів розвантажили певну провізію, а потім почали завозити лежачих поранених, серед яких і був Надточій.
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Катерина Прокопенко: СІЗО, де знаходяться захисники Маріуполя, переповнене, їжа та вода потребують покращення
Передісторія:
- Українські захисники Маріуполя, яких у травні вивезли з території "Азовсталі", перебувають у колонії в Донецькій області. Джерела УП в українській владі твердили, що в Оленівці перебуває 2 449 українських військовослужбовців як полонені.
- Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців. Представники "Червоного хреста" реєстрували українських захисників як військовополонених.
- У Генштабі ЗСУ заявляли, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і командирам дано наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з "Азовсталі", окрім як вийти до противника.
- Росіяни та їхні спільники з ОРДЛО погрожують бійцям "Азова" судилищем. Про обмін полоненими поки не йдеться, попри домовленості.