Командир "Азова" Денис Прокопенко передав свої обов’язки

Командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію.

Джерело: майор Надточій у коментарі для видання "Радіо Свобода"

Пряма мова Надточія: "Це було просто повідомлення (від Дениса Прокопенка – УП) в Телеграмі, що "як будеш готовий стати до строю, зв’язуйся з тими-то, тими-то людьми, приїжджаєш і береш командування у свої руки до моменту повернення мене".

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Деталі: Прокопенко наразі перебуває в російському полоні.

На момент оборони Маріуполя Надточій був командиром другого батальйону окремого загону спеціального призначення "Азов".

Надточій сказав, що був поранений на території "Азовсталі" на початку оборони Маріуполя в березні. Він намагався вивезти 200-их і 300-их до шпиталя на території "Азовсталі", але російська штурмова авіація запустила ракету поблизу нього. Осколки потрапили в голову, обидві ноги, живіт і ліву руку.

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Його евакуювали на українських гелікоптерах 21 березня одним із перших спільно з іншими важкопораненими.

За його словами, спочатку з гелікоптерів розвантажили певну провізію, а потім почали завозити лежачих поранених, серед яких і був Надточій.

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