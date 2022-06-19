Командирів "Азова" вивезли в Росію для "слідчих дій" – росЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють, що командирів полку "Азов", які нібито здалися в полон, вивезли на територію Росії для так званих "слідчих дій".

Джерело: ТАСС із посиланням на джерело

Дослівно: "Керівників "Азова", які здалися в полон у Маріуполі, етапували до РФ для слідчих дій".

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Нагадаємо: Командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію.

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