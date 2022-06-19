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Командирів "Азова" вивезли в Росію для "слідчих дій" – росЗМІ

Ольга Глущенко Неділя, 19 червня 2022, 02:51
фото: getty images

Російські ЗМІ повідомляють, що командирів полку "Азов", які нібито здалися в полон, вивезли на територію Росії для так званих "слідчих дій".

Джерело: ТАСС із посиланням на джерело

Дослівно: "Керівників "Азова", які здалися в полон у Маріуполі, етапували до РФ для слідчих дій".

Нагадаємо: Командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію.

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Катерина Прокопенко: СІЗО, де знаходяться захисники Маріуполя, переповнене, їжа та вода потребують покращення

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Українські захисники Маріуполя, яких у травні вивезли з території "Азовсталі", перебувають у колонії в Донецькій області. Джерела УП в українській владі твердили, що в Оленівці перебуває 2 449 українських військовослужбовців як полонені.
  • Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців. Представники "Червоного хреста" реєстрували українських захисників як військовополонених.
  • У Генштабі ЗСУ заявляли, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і командирам дано наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з "Азовсталі", окрім як вийти до противника.
  • Росіяни та їхні спільники з ОРДЛО погрожують бійцям "Азова" судилищем. Про обмін полоненими поки не йдеться, попри домовленості.

Теми: Азов війнаРосіяполонені
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