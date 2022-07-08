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Екскомандувач силами НАТО: Україна може атакувати Керченський міст, це буде ударом для Кремля

"Європейська правда"П'ятниця, 8 липня 2022, 15:38

Україна може завдати нищівного удару по Кремлю, атакувавши Керченський міст, який з’єднує материкову Росію з анексованим Кримом, використовуючи нещодавно поставлені ракети "Harpoon"

Про це заявив колишній командувач об'єднаними силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав в інтерв'ю The Times, пише "Європейська правда".

Брідлав заявив, що атака на міст була б виправдана агресією Росії проти України з усіх боків. "Керченський міст є законною ціллю", - сказав він.

"Мене зовсім не дивує, що росіяни стурбовані Керченським мостом. Для них це неймовірно важливо. Тепер, коли Захід дав Україні ракети "Harpoon", я думаю, у росіян є всі підстави хвилюватися щодо того, що Україна здійснить атаку на міст", - додав генерал.

Ракета "Harpoon" була вперше використана Україною минулого місяця, коли російський військово-морський буксир був уражений під час спроби доставити зброю на острів Зміїний.

"Я за освітою інженер-будівельник і знаю про будівництво мостів. У всіх мостів є свої слабкі місця, і якщо націлити в правильному місці, це може зробити Керченський міст непридатним на деякий час. Але якби вони хотіли зруйнувати міст, для цього знадобилося б більш цілеспрямоване бомбардування", - сказав Брідлав.

Він також заявив, що багато західних лідерів і колишніх лідерів зараз ведуть розмови про те, що станеться, якщо Росія почне топити українські судна з зерном або якщо російська морська блокада стане постійною.

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"Існують дискусії про те, як Захід може відповісти, якщо це станеться. Декілька людей, з якими я спілкувався, сказали, що руйнування Керченського мосту було б величезним ударом для Росії. Керченський міст є законною ціллю", - сказав він

Брідлав, до чиїх військових порад досі звертається адміністрація Байдена, відкинув заяви тих, хто сумнівається в розумності підтримки атакувальних дій України.

"Росія вторглася в Україну і здійснила напади не тільки зсередини України, але й з Росії, Білорусі, Криму та Чорного моря, і вбила десятки тисяч людей. Тож нам не варто турбуватися про те, що Україна буде войовничим у своєму підході до цілей всередині Росії. Це все одно, що просити Роджера Федерера грати в теніс із зав’язаною за спиною рукою і постійно отримувати подачу", - сказав він.

Нагадаємо, глава Міністерства оборони США Ллойд Остін підтвердив, що в новому пакеті безпекової допомоги від США будуть боєприпаси для реактивних систем залпового вогню і протикорабельні ракети Harpoon.

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Теми: Керченський міствійнаРосіяНАТО
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