Буданов про нещодавні вибухи біля Керченського мосту: Ціль була інша
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов з приводу вибухів поблизу Керченського мосту 12 серпня заявив, що ціллю був не міст.
Джерело: Кирило Буданов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії
Пряма мова: "Я вам хочу прямо сказати, що там була інша ціль. Але чотири зенітні ракети були пущені на її перехоплення і, трошки підбивши, збилися з курсу. Не значно. Вони (росіяни) вірять, що це йшло в міст. В принципі, хай вірять. Тут вже нічого такого немає. Бо це минула історія".
Деталі: За словами керівника військової розвідки, збиток від того засобу ураження, який був використаний, був "зовсім незначний", тому що той засіб "йшов трошки далі, і не до мосту він йшов".
Який саме об’єкт планували уразити – Буданов не уточнив.
Пряма мова: "Оскільки вони чотири зенітні ракети використали для ураження того об’єкта, вони його трохи збили з курсу. Не значно. І він зачепив Кримський міст, зрештою.
Але те, що він його зачепив, – то це ніщо в порівнянні з тим, коли вони застосували дими з точки зору місцевого населення. От тоді почалася паніка. Бо коли пішов масштабно дим, а перед цим були вибухи, люди почали "сарафанним радіо" просто розганяти страшну паніку. Тобто вони самі себе покарали по суті. Якщо хочете, кара Божа прийшла до них".
Передісторія:
- 12 серпня було щонайменше дві атаки на Керченський міст. Спочатку окупаційна влада заявила про збиття двох ракет. У Міноборони РФ заявили, що по Керченському мосту намагалися завдати удару С-200, українську ракету нібито збили. Згодом стало відомо про повторні вибухи поблизу мосту. Маріонетка Кремля в Криму Сергій Аксьонов заявив, що Керченський міст атакувала ще одна ракета, але її збили.
- Перед цим, 17 липня, на Кримському мосту "впав" проліт. Це була атака морськими дронами, організована Службою безпеки України.
- 23 серпня в Криму поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".
- У ніч на 24 серпня українські розвідники здійснили висадку на узбережжі Криму, в районі Тарханкута, і підняли прапор України на окупованому півострові.
- За даними джерел УП, спецоперація в Криму триває.