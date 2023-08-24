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Буданов про нещодавні вибухи біля Керченського мосту: Ціль була інша

Олена РощінаЧетвер, 24 серпня 2023, 14:57
Буданов про нещодавні вибухи біля Керченського мосту: Ціль була інша
Дим біля Керченського мосту, 12 серпня 2023 року, фото ТАСС

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов з приводу вибухів поблизу Керченського мосту 12 серпня заявив, що ціллю був не міст.

Джерело: Кирило Буданов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії

Пряма мова: "Я вам хочу прямо сказати, що там була інша ціль. Але чотири зенітні ракети були пущені на її перехоплення і, трошки підбивши, збилися з курсу. Не значно. Вони (росіяни) вірять, що це йшло в міст. В принципі, хай вірять. Тут вже нічого такого немає. Бо це минула історія".

Деталі: За словами керівника військової розвідки, збиток від того засобу ураження, який був використаний, був "зовсім незначний", тому що той засіб "йшов трошки далі, і не до мосту він йшов".

Який саме об’єкт планували уразити – Буданов не уточнив.

Пряма мова: "Оскільки вони чотири зенітні ракети використали для ураження того об’єкта, вони його трохи збили з курсу. Не значно. І він зачепив Кримський міст, зрештою. 

Але те, що він його зачепив, – то це ніщо в порівнянні з тим, коли вони застосували дими з точки зору місцевого населення. От тоді почалася паніка. Бо коли пішов масштабно дим, а перед цим були вибухи, люди почали "сарафанним радіо" просто розганяти страшну паніку. Тобто вони самі себе покарали по суті. Якщо хочете, кара Божа прийшла до них".

Передісторія:

Теми: БудановКерченський містКримрозвідка
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