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Керівник ГУР про спроби захистити Кримський міст: Улюблена звичка росіян, хай топлять

Олена РощінаЧетвер, 24 серпня 2023, 16:47
Керівник ГУР про спроби захистити Кримський міст: Улюблена звичка росіян, хай топлять
Кирило Буданов, фото Дмитра Ларіна, Українська правда

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов не вважає, що затоплення поромів під Кримським (Керченським) мостом допоможе російським окупантам.

Джерело: Кирило Буданов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії

Деталі: На запитання, чи може зашкодити морським дронам затоплення російськими військами кораблів для захисту Керченського мосту, Буданов натякнув, що це не завадить Силам оборони.

Пряма мова: "Ви ж розумієте, що ми це знаємо. По-друге, нехай топлять.

Слухайте, це улюблена звичка росіян. Пам’ятаєте, у Севастополі стоїть знаменитий пам’ятник? Пам’ятник затопленим кораблям. Ну, часи йдуть, а нічого не змінюється. Але хочу вам нагадати, що коли вони флот затопили, це особливо їм не допомогло. Подивіться в історію.

Вони ж, до речі, робили таке, коли захоплювали Крим. Вже не пам’ятаю, чи був старий великий протичовновий корабель чи сторожовий на вході в бухту Донузлав, коли не міг Олефіренко вийти. Те саме робили. Це, мені здається, у них звичка більше – щось десь затопити і (думати, що) це якось допоможе".

Цьому передувало: 22 серпня ГУР повідомило, що російські загарбники для захисту Кримського мосту від ударів почали затоплювати у Керченській протоці пороми, плануючи затопити щонайменше 6 плавзасобів, а між ними встановити бонові загородження.

Передісторія:

Теми: Керченський містКерченська протока КримБуданов
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