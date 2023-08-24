Керівник ГУР про спроби захистити Кримський міст: Улюблена звичка росіян, хай топлять

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов не вважає, що затоплення поромів під Кримським (Керченським) мостом допоможе російським окупантам.

Джерело: Кирило Буданов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії

Деталі: На запитання, чи може зашкодити морським дронам затоплення російськими військами кораблів для захисту Керченського мосту, Буданов натякнув, що це не завадить Силам оборони.

Пряма мова: "Ви ж розумієте, що ми це знаємо. По-друге, нехай топлять.

Слухайте, це улюблена звичка росіян. Пам’ятаєте, у Севастополі стоїть знаменитий пам’ятник? Пам’ятник затопленим кораблям. Ну, часи йдуть, а нічого не змінюється. Але хочу вам нагадати, що коли вони флот затопили, це особливо їм не допомогло. Подивіться в історію.

Вони ж, до речі, робили таке, коли захоплювали Крим. Вже не пам’ятаю, чи був старий великий протичовновий корабель чи сторожовий на вході в бухту Донузлав, коли не міг Олефіренко вийти. Те саме робили. Це, мені здається, у них звичка більше – щось десь затопити і (думати, що) це якось допоможе".

Цьому передувало: 22 серпня ГУР повідомило, що російські загарбники для захисту Кримського мосту від ударів почали затоплювати у Керченській протоці пороми, плануючи затопити щонайменше 6 плавзасобів, а між ними встановити бонові загородження.

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