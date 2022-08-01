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Посол України у Британії розповів про військові навчання для українців

"Європейська правда"Понеділок, 1 серпня 2022, 08:43
Посол України у Британії розповів про військові навчання для українців

За словами посла України в Британії Вадима Пристайка, запропоновані Лондоном військові навчання для українців розраховані насамперед на добровольців, які досі не мали базової військової підготовки, але є і більш профільна підготовка - для моряків. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів в інтерв'ю "Суспільному".

По-перше, йдеться про навчання "з нуля" для українців, які раніше не мали військового досвіду. 

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"Ми говоримо про 10-тисячну групу людей, які мають отримати базове військове навчання згідно зі стандартами НАТО і британських збройних сил", - зазначив Вадим Пристайко. Їхня підготовка має тривати 120 днів, і планується, що кожні наступні 120 днів будуть готувати наступні 10 тисяч.

За його словами, це добровольці, чоловіки й жінки віком від 25 до 40 років "усіх можливих професій", які в основному не мали ніякої базової військової підготовки.

На додачу, Британія пропонує і більш фахову вузькопрофільну підготовку. За словами посла, нещодавно він відвідував військовий корабель, який у майбутньому передадуть Україні. 

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"На ньому вже проходять навчання наші моряки… Таких кораблів буде декілька", - зазначив він.

Вадим Пристайко деталізував, що початково йдеться про два судна, які зараз знаходяться на озброєнні Британії.

Нагадаємо, минулого тижня Борис Джонсон, який тимчасово залишається прем'єром Британії, відвідав навчання для українських військових та сам взяв участь у вправах. 

Теми: Велика БританіяЗбройні силиПристайко
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