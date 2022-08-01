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Посол Украины в Британии рассказал о военных учениях для украинцев

"Европейская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 08:43
Посол Украины в Британии рассказал о военных учениях для украинцев

По словам посла Украины в Британии Вадима Пристайко, предложенные Лондоном военные учения для украинцев рассчитаны, прежде всего, на добровольцев, которые до сих пор не имели базовой военной подготовки, но есть и более профильная подготовка - для моряков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью "Суспильному".

Во-первых, речь идет об обучении "с нуля" для украинцев, ранее не имевших военного опыта.

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"Мы говорим о 10-тысячной группе людей, которые должны получить базовую военную подготовку в соответствии со стандартами НАТО и британских вооруженных сил", - отметил Вадим Пристайко. Их подготовка должна длиться 120 дней, и планируется, что каждые 120 дней будут готовить следующие 10 тысяч.

По его словам, это добровольцы, мужчины и женщины в возрасте от 25 до 40 лет "всех возможных профессий", которые в основном не имели никакой базовой военной подготовки.

Кроме того, Британия предлагает и более узкопрофильную подготовку. По словам посла, недавно он посещал военный корабль, который в будущем будет передана Украине.

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"На нем уже проходят обучение наши моряки… Таких кораблей будет несколько", – отметил он.

Вадим Пристайко детализировал, что первоначально речь идет о двух судах, которые сейчас находятся на вооружении Британии.

Напомним, на прошлой неделе Борис Джонсон, который временно остается премьером Британии, посетил учения для украинских военных и сам принял участие в тренировке.

Темы: ВеликобританияВооруженные силыПристайко
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