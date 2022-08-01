Росіяни провалюють темпи паспортизації на окупованих територіях: 1% - з червоною макулатурою

За даними руху спротиву, на тимчасово окупованих територіях росіяни вдаються до погроз аби прискорити введення рубля, й мають мізерні показники з паспортизації.

Джерело: сайт ССО "Центр національного спротиву"

Деталі: Так, на півдні росіяни активно поширюють свої фейкові квитанції щодо сплати комунальних послуг в рублях. Проте більшість місцевих розуміє юридичну нікчемність цих папірців, відтак росіяни вдаються до погроз.

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Зокрема в Херсоні окупанти зібрали голів ОСББ й пригрозили "профілактичними заходами", якщо мешканці будинків не будуть здійснювати оплату в "інтересах рф".

Дослівно: "Проте результату такі зустрічі не дали. Загалом, попри намагання ворога більшість розрахунків відбуваються в гривнях. Особливо це стосується приватного сектору, який майже повністю приймає оплату в гривнях.

Не краще ситуація в окупанта з паспортизацією. Попри те, що триває активна видача 10 тисяч рублів в обмін на отримання паспорта окупанта, наразі червону макулатуру отримали близько 10 тисяч мешканців окупованих Херсонської та Запорізької областей, тобто близько 1% дорослого населення".