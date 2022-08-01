Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне проваливают темпы паспортизации на оккупированных территориях: 1%

Валентина РоманенкоПонедельник, 1 августа 2022, 15:16
иллюстративное фото

По данным движения сопротивления, на временно оккупированных территориях россияне прибегают к угрозам для ускорения введения рубля и имеют мизерные показатели по паспортизации.

Источник: сайт ССО "Центр национального сопротивления"

Детали: Так на юге россияне активно распространяют свои фейковые квитанции по оплате коммунальных услуг в рублях. Однако большинство местных понимает юридическую ничтожность этих бумажек, поэтому россияне прибегают к угрозам.

В частности, в Херсоне оккупанты собрали глав ОСМД и пригрозили "профилактическими мерами", если жильцы домов не будут осуществлять оплату в "интересах России".

Дословно: "Однако результата такие встречи не дали. В общем, несмотря на попытки врага, большинство расчетов происходят в гривнях. Особенно это касается частного сектора, который почти полностью принимает оплату в гривнях.

Не лучше ситуация у оккупанта с паспортизацией. Несмотря на то, что продолжается активная выдача 10 тысяч рублей в обмен на получение паспорта оккупанта, красную макулатуру получили около 10 тысяч жителей оккупированных Херсонской и Запорожской областей, то есть около 1% взрослого населения".

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: оккупацияХерсонская областьЗапорожская областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский попросил Макрона помочь разблокировать 8 млрд евро макрофина Украине

Трамп заявил, что во избежание войны Украина должна была отказаться от Крыма и НАТО

Белый дом раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине

Зеленский поручил проверить, правильно ли вручают повестки

Генпрокурор: Одна из версий следствия по гибели Вадатурского – целенаправленное убийство

видеоНа мосту Патона в Киеве образовался "водопад"

Все новости...
оккупация
После убийства защитников в Еленовке оккупанты записали видео с "Волыной"
СБУ установила местонахождение всех предателей, которые готовят "референдум" на Херсонщине
Потери россиян: за сутки уничтожили две сотни оккупантов и 5 танков
Последние новости
00:50
СМИ: США убили лидера "Аль-Каиды"
00:31
Сумщина: Россияне обстреляли три громады, обошлось без жертв
23:45
У границы Финляндии и РФ появилось напоминание для россиян о войне в Украине
23:22
"Я часто оказывалась в гуще боя". Фронтовые истории боевой медикини
23:13
На границе Сербии и Косово исчезли все баррикады и возобновилось движение
22:54
Зеленский попросил Макрона помочь разблокировать 8 млрд евро макрофина Украине
22:41
Трамп заявил, что во избежание войны Украина должна была отказаться от Крыма и НАТО
22:35
Зеленский: Реакция на аннексию Крыма была слабой, поэтому российская агрессия разрослась
22:32
Выборы преемника Джонсона: Трасс заручилась поддержкой Мордонт, занявшей третье место
22:30
Зеленский: Не может быть иллюзий, что Россия не будет срывать украинский экспорт
Все новости...