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Россияне проваливают темпы паспортизации на оккупированных территориях: 1%

Валентина РоманенкоПонедельник, 1 августа 2022, 15:16
Россияне проваливают темпы паспортизации на оккупированных территориях: 1%
иллюстративное фото

По данным движения сопротивления, на временно оккупированных территориях россияне прибегают к угрозам для ускорения введения рубля и имеют мизерные показатели по паспортизации.

Источник: сайт ССО "Центр национального сопротивления"

Детали: Так на юге россияне активно распространяют свои фейковые квитанции по оплате коммунальных услуг в рублях. Однако большинство местных понимает юридическую ничтожность этих бумажек, поэтому россияне прибегают к угрозам.

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В частности, в Херсоне оккупанты собрали глав ОСМД и пригрозили "профилактическими мерами", если жильцы домов не будут осуществлять оплату в "интересах России".

Дословно: "Однако результата такие встречи не дали. В общем, несмотря на попытки врага, большинство расчетов происходят в гривнях. Особенно это касается частного сектора, который почти полностью принимает оплату в гривнях.

Не лучше ситуация у оккупанта с паспортизацией. Несмотря на то, что продолжается активная выдача 10 тысяч рублей в обмен на получение паспорта оккупанта, красную макулатуру получили около 10 тысяч жителей оккупированных Херсонской и Запорожской областей, то есть около 1% взрослого населения".

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Темы: оккупацияХерсонская областьЗапорожская областьвойна
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