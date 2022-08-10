США про вибухи на аеродромі в Криму: Підтримуємо зусилля України
Білий дім, коментуючи вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму, заявив, що підтримує зусилля України з захисту суверенітету і територіальної цілісності.
Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, яку цитує "Голос Америки"
Деталі: Уточнюється, що Карін Жан-П'єр відповідала на питання журналіста про "серію вибухів на російській авіаційній базі в Криму", і чи США вважають Крим правомірною ціллю для ЗСУ, яким Пентагон надав зброю.
Пряма мова: "Як ви знаєте, ми підтримуємо зусилля України із захисту свого суверенітету і своєї територіальної цілісності, як ми багато разів говорили. Боротьба триває на сході та південному заході країни, і ще далека від закінчення. Ми попереджали, що це може бути довга і затяжна війна.
Ми і надалі забезпечуватимемо, щоб Україна могла протистояти неспровокованій агресії Росії, і це - в центрі нашої уваги…
Ми будемо продовжувати підтримувати Україну в їхній боротьбі за свою свободу, в їхній боротьбі за свій суверенітет проти брутального нападу з боку Росії".
Передісторія:
- Вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму пролунали 9 серпня. Мешканці Криму публікували у соцмережах відео, на яких було видно як мінімум два епіцентри вогню, та розповідали, що чули від 7 до 12 вибухів.
- Так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов повідомив, що внаслідок вибухів одна людина загинула, шестеро постраждали.
- Міноборони Росії заявило, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. Пізніше джерело військового відомства РФ заявило ТАСС про порушення вимог пожежної безпеки на аеродромі поблизу Новофедорівки.
- Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці.
- The New York Times із посиланням на "високопоставленого українського військового" написало, що за вибухами на аеродромі в окупованому Криму нібито стоять українські сили.