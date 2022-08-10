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США про вибухи на аеродромі в Криму: Підтримуємо зусилля України

Середа, 10 серпня 2022, 02:30
ФОТО: GETTY

Білий дім, коментуючи вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму, заявив, що підтримує зусилля України з  захисту   суверенітету і територіальної цілісності.

Джерело:  речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, яку цитує "Голос Америки"

Деталі: Уточнюється, що Карін Жан-П'єр  відповідала на питання журналіста про "серію вибухів на російській авіаційній базі в Криму", і чи США вважають Крим правомірною ціллю для ЗСУ, яким Пентагон надав зброю.

Пряма мова: "Як ви знаєте, ми підтримуємо зусилля України із захисту свого суверенітету і своєї територіальної цілісності, як ми багато разів говорили. Боротьба триває на сході та південному заході країни, і ще далека від закінчення. Ми попереджали, що це може бути довга і затяжна війна.

Ми і надалі забезпечуватимемо, щоб Україна могла протистояти неспровокованій агресії Росії, і це - в центрі нашої уваги…

Ми будемо продовжувати підтримувати Україну в їхній боротьбі за свою свободу, в їхній боротьбі за свій суверенітет проти брутального нападу з боку Росії".

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Теми: СШАвибухКримвійна
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