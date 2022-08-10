США о взрывах на аэродроме в Крыму: Поддерживаем усилия Украины
Белый дом, комментируя взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму, заявил, что поддерживает усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности.
Источник: спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, которую цитирует "Голос Америки"
Детали: Уточняется, что Карин Жан-Пьер отвечала на вопросы журналиста о "серии взрывов на российской авиационной базе в Крыму", и считают ли США Крым правомерной целью для ВСУ, которым Пентагон предоставил оружие.
Прямая речь: "Как вы знаете, мы поддерживаем усилия Украины по защите своего суверенитета и своей территориальной целостности, как мы много раз говорили. Борьба продолжается на востоке и юго-западе страны и еще далека от окончания. Мы предупреждали, что это может быть долгая и затяжная война.
Мы будем и дальше обеспечивать, чтобы Украина могла противостоять неспровоцированной агрессии России, и это – в центре нашего внимания…
Мы будем продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свою свободу, в их борьбе за свой суверенитет против агрессивного нападения со стороны России".
Предыстория:
- Взрывы на военном аэродроме в Новофедоровкев Крыму прогремели днем 9 августа. Жители Крыма публиковали в соцсетях видео, на которых было видно как минимум два эпицентра огня, и рассказывали, что слышали от 7 до 12 взрывов.
- Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что в результате взрывов один человек погиб, шестеро пострадали.
- Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе "Саки" возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов. Позже источник военного ведомства РФ заявил ТАСС о нарушении требований пожарной безопасностина аэродроме вблизи Новофедоровки.
- Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгоранияв Новофедоровке
- The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского военного написало, что за взрывами на аэродроме в оккупированном Крыму якобы стоят украинские силы.