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США о взрывах на аэродроме в Крыму: Поддерживаем усилия Украины

Среда, 10 августа 2022, 02:30
ФОТО: GETTY

Белый дом, комментируя взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму, заявил, что поддерживает усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности.

Источник: спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, которую цитирует "Голос Америки"

Детали: Уточняется, что Карин Жан-Пьер отвечала на вопросы журналиста о "серии взрывов на российской авиационной базе в Крыму", и считают ли США Крым правомерной целью для ВСУ, которым Пентагон предоставил оружие.

Прямая речь: "Как вы знаете, мы поддерживаем усилия Украины по защите своего суверенитета и своей территориальной целостности, как мы много раз говорили. Борьба продолжается на востоке и юго-западе страны и еще далека от окончания. Мы предупреждали, что это может быть долгая и затяжная война.

Мы будем и дальше обеспечивать, чтобы Украина могла противостоять неспровоцированной агрессии России, и это – в центре нашего внимания…

Мы будем продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свою свободу, в их борьбе за свой суверенитет против агрессивного нападения со стороны России".

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Темы: СШАвзрывКрымвойна
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