Корбан молчит о гражданстве по совету юристов, но говорит – в Украине куча израильских паспортов

Лишенный украинского гражданства бизнесмен и глава Штаба терробороны Днепра Геннадий Корбан по совету адвокатов избегает ответа на вопрос о своем гражданстве, но рассказал, что в Украине миллионы людей имеют паспорта других государств.

Источник: Корбан в интервью BBC

Прямая речь Корбана: "У меня был разговор с юристами сейчас, международная юридическая группа, которая занимается моим кейсом, готовит серьезные иски против Украины в Европейском суде, потому что, по сути, меня разлучили с членами моей семьи, что ну просто нонсенс. Юристы готовят разные кейсы, поэтому мне очень настойчиво рекомендовали какие-либо вопросы об отношениях с государством Украина, других каких-то отношениях – не раскрывать в интервью, для того чтобы не повлиять на рассмотрение в судах. Вот короткое объяснение".

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Детали: По словам Корбана, то, что его лишили украинского гражданства, имеет "очень глубокие и далеко идущие последствия".

Прямая речь главы Штаба терробороны Днепра: "Я объясню: ведь действительно поднялась большая институциональная проблема в стране. В стране 40 млн человек, из которых, я думаю, что у 10 млн, наверное, есть паспорта (других государств – ред.), я сейчас не о себе. Я говорю об институциональной проблеме.

Мы знаем, что на Закарпатье пограничные венгры имеют венгерские паспорта, многие из Львовской области имеют польские паспорта, люди, живущие в Черновцах, имеют румынские паспорта. Еврейские общины, которые есть не только в Днепре, а по всей Украине, люди, которые живут в Украине, родились в Украине, многие из них имеют паспорта Израиля".

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Детали: По словам Корбана, проблема с двойными паспортами в Украине – институциональная, и ее нужно решать.

Он также добавил, что "президент, когда шел на выборы, обещал решить эту проблему", в частности, принять закон о двойном гражданстве для таких людей.

Для себя Корбан определил несколько версий, почему его лишили украинского гражданства. Первая – заявления о его встречах с американским политиком от Республиканской партии Викторией Спартц.

Вторая версия – дружба с журналистом Юрием Бутусовым, с которым он дружит с 2010 года и якобы имеет какое-то отношение к изданию Бутусова "Цензор.НЕТ". Причину Корбан усматривает в том, что Бутусов "очень остро критикует власть".

И третья версия – "системное непонимание…, возникшее уже в процессе войны между региональными властями и Кабинетом министров". В частности, потому, что Днепр с первого дня войны все деньги, которые были в бюджете – капитальные расходы – начал тратить на армию и на территориальную оборону, и на 1 августа "перевыполнил бюджет". И это почему-то, по словам Корбана, "никому не понравилось", "возникла какая-то ревность".

В настоящее время Корбан находится в Лондоне. По его словам, он имеет 5-летнюю визу, кроме того, его ребенок учится в Лондоне, и у него еще есть виза как отца, который сопровождал ребенка на обучение. Также его семья в Великобритании получила временное разрешение на длительное пребывание.

Корбан отмечает, что является гражданином Украины и обязательно вернется домой.

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Геннадий Корбан: Сегодня мы достраиваем четвертый рубеж обороны. Это мой город. Тут живут мои родители. Я буду его защищать

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