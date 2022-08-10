Ще один керівник Amnesty звільнився через незгоду зі звітом про ЗСУ
Співзасновник шведського підрозділу Amnesty International Пер Вестберг заявив, що покидає свою посаду через скандальний звіт організації про Збройні сили України.
Джерело: Svenska Dagbladet та Expressen
Пряма мова Вестберга: "Я є членом (організації - ред.) вже майже шістдесят років. З важким серцем я через заяви Amnesty щодо війни в Україні закінчую свою довгу і плідну співпрацю".
Деталі: Він додав, що на початку свого існування компанія працювала над звільненням політв'язнів, однак поступово "розширила свій мандат".
Довідково: Вестберг у 1963 році став засновником шведської філії Amnesty International. У 1976–1982 роках був головним редактором найбільшої щоденної газети Швеції Dagens Nyheter. Вестберг також є членом комітету Нобелівської премії з літератури.
Передісторія:
- 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила у своєму звіті, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення. Однак у документі ні слова не сказали про злочини окупантів.
- В ОП сказали, що життю українців загрожує тільки російська армія та засудити вибірковість Amnesty International.
- Очільниця українського офісу Оксана Покальчук пішла з посади після скандального звіту організації.
- Центральний офіс AI заявив, що шкодує про "страждання та гнів", викликані її заявою.