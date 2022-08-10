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Ще один керівник Amnesty звільнився через незгоду зі звітом про ЗСУ

"Українська правда"Середа, 10 серпня 2022, 12:03
Пер Вестберг, фото Norway Posts English

Співзасновник шведського підрозділу Amnesty International Пер Вестберг заявив, що покидає свою посаду через скандальний звіт організації про Збройні сили України. 

Джерело: Svenska Dagbladet та Expressen

Пряма мова Вестберга: "Я є членом (організації - ред.) вже майже шістдесят років. З важким серцем я через заяви Amnesty щодо війни в Україні закінчую свою довгу і плідну співпрацю".

Деталі: Він додав, що на початку свого існування компанія працювала над звільненням політв'язнів, однак поступово "розширила свій мандат".

Довідково: Вестберг у 1963 році став засновником шведської філії Amnesty International. У 1976–1982 роках був головним редактором найбільшої щоденної газети Швеції Dagens Nyheter. Вестберг також є членом комітету Нобелівської премії з літератури. 

Передісторія:

  • 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила у своєму звіті, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення. Однак у документі ні слова не сказали про злочини окупантів.
  • В ОП сказали, що життю українців загрожує тільки російська армія та засудити вибірковість Amnesty International.
  • Очільниця українського офісу Оксана Покальчук пішла з посади після скандального звіту організації.
  • Центральний офіс AI заявив, що шкодує про "страждання та гнів", викликані її заявою.

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Теми: війнаправа людиниAmnesty International
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