Еще один руководитель Amnesty уволился из-за несогласия с отчетом об ВСУ

Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг заявил, что покидает свой пост из-за скандального отчета организации о Вооруженных силах Украины.

Источник: Svenska Dagbladet и Expressen

Прямая речь Вестберга: "Я являюсь членом (организации - ред.) уже почти шестьдесят лет. С тяжелым сердцем я из-за заявлений Amnesty о войне в Украине заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество".

Детали: Он добавил, что в начале своего существования компания работала над освобождением политзаключенных, однако постепенно "расширила свой мандат".

Справка: Вестберг в 1963 году стал основателем шведского филиала Amnesty International. В 1976-1982 годах был главным редактором крупнейшей ежедневной газеты Швеции Dagens Nyheter. Вестберг также является членом комитета Нобелевской премии по литературе.

Предыстория:

4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила в своем отчете, что украинские военные подвергают опасности гражданское население. Однако в документе ни слова не сказали о преступлениях оккупантов.

В ОП заявили, что украинцам угрожает только российская армия и осудили избирательность Amnesty International.

Руководитель украинского офиса Оксана Покальчук уволилась после скандального отчета организации.

Центральный офис AI заявил, что сожалеет о "страданиях и гневе", вызванных его заявлением.