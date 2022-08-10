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Еще один руководитель Amnesty уволился из-за несогласия с отчетом об ВСУ

"Украинская правда"Среда, 10 августа 2022, 12:03
Еще один руководитель Amnesty уволился из-за несогласия с отчетом об ВСУ
Пер Вестберг, фото Norway Posts English

Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг заявил, что покидает свой пост из-за скандального отчета организации о Вооруженных силах Украины.

Источник: Svenska Dagbladet и Expressen

Прямая речь Вестберга: "Я являюсь членом (организации - ред.) уже почти шестьдесят лет. С тяжелым сердцем я из-за заявлений Amnesty о войне в Украине заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество".

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Детали: Он добавил, что в начале своего существования компания работала над освобождением политзаключенных, однако постепенно "расширила свой мандат".

Справка: Вестберг в 1963 году стал основателем шведского филиала Amnesty International. В 1976-1982 годах был главным редактором крупнейшей ежедневной газеты Швеции Dagens Nyheter. Вестберг также является членом комитета Нобелевской премии по литературе.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила в своем отчете, что украинские военные подвергают опасности гражданское население. Однако в документе ни слова не сказали о преступлениях оккупантов.
  • В ОП заявили, что украинцам угрожает только российская армия и осудили избирательность Amnesty International.
  • Руководитель украинского офиса Оксана Покальчук уволилась после скандального отчета организации.
  • Центральный офис AI заявил, что сожалеет о "страданиях и гневе", вызванных его заявлением.

Темы: войнаправа человекаAmnesty International
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