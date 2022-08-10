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Єрмак: Через позбавлення громадянства Корбана оборона Дніпра не постраждала

Євген КізіловСереда, 10 серпня 2022, 19:58
Андрій Єрмак, фото Getty Images

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що позбавлення українського громадянства голови Штабу тероборони Дніпра Геннадія Корбана не призвело до послаблення оборони міста.

Джерело: інтерв'ю Єрмака агентству Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми в постійному контакті з головою обладміністрації. Наскільки я розумію, ситуація перебуває під контролем. І, взагалі, було б несправедливим на сьогодні прив'язуватися до однієї людини. Значна кількість жителів міста бере участь в організації його оборони. Місто захищають підрозділи ЗСУ й інших силових структур. І на сьогодні пов'язувати міцність наших оборонних позицій з однією людиною, напевно, було б неправильно".

Що передувало:

  • 22 липня в очільника територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана під час в’зду в Україну прикордонники вилучили український закордонний паспорт. Йому повідомили, що його українське громадянство припинене.
  • 28 липня президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про позбавлення українського громадянства Корбана було прийнято в межах чинного законодавства.
  • Після цього Корбан зустрічався з американським політиком від Республіканської партії Вікторією Спартц, яка раніше критикувала Єрмака і те, як Україна розпоряджається наданою Заходом зброєю.

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Геннадій Корбан: Сьогодні ми добудовуємо четверту межу оборони. Це моє місто. Тут мешкають мої батьки. Я захищатиму його

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Теми: КорбанАндрій ЄрмакДніпровійна
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