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Єрмак: Через позбавлення громадянства Корбана оборона Дніпра не постраждала

Євген КізіловСереда, 10 серпня 2022, 19:58
Єрмак: Через позбавлення громадянства Корбана оборона Дніпра не постраждала
Андрій Єрмак, фото Getty Images

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що позбавлення українського громадянства голови Штабу тероборони Дніпра Геннадія Корбана не призвело до послаблення оборони міста.

Джерело: інтерв'ю Єрмака агентству Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми в постійному контакті з головою обладміністрації. Наскільки я розумію, ситуація перебуває під контролем. І, взагалі, було б несправедливим на сьогодні прив'язуватися до однієї людини. Значна кількість жителів міста бере участь в організації його оборони. Місто захищають підрозділи ЗСУ й інших силових структур. І на сьогодні пов'язувати міцність наших оборонних позицій з однією людиною, напевно, було б неправильно".

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Що передувало:

  • 22 липня в очільника територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана під час в’зду в Україну прикордонники вилучили український закордонний паспорт. Йому повідомили, що його українське громадянство припинене.
  • 28 липня президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про позбавлення українського громадянства Корбана було прийнято в межах чинного законодавства.
  • Після цього Корбан зустрічався з американським політиком від Республіканської партії Вікторією Спартц, яка раніше критикувала Єрмака і те, як Україна розпоряджається наданою Заходом зброєю.

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Геннадій Корбан: Сьогодні ми добудовуємо четверту межу оборони. Це моє місто. Тут мешкають мої батьки. Я захищатиму його

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Теми: КорбанАндрій ЄрмакДніпровійна
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