Ермак: Из-за лишения гражданства Корбана оборона Днепра не пострадала

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что лишение украинского гражданства главы Штаба теробороны Днепра Геннадия Корбана не привело к ослаблению обороны города.

Источник: интервью Ермака агентству Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы в постоянном контакте с главой обладминистрации. Насколько я понимаю, ситуация находится под контролем. И, вообще, было бы несправедливым на сегодняшний день привязываться к одному человеку. Значительное количество жителей города участвует в организации его обороны. Город защищают подразделения ВСУ и других силовых структур, и сегодня связывать прочность наших оборонных позиций с одним человеком, наверное, было бы неправильно".

Что предшествовало:

22 июля у Корбана во время въезда в Украину пограничники изъяли украинский загранпаспорт. Ему сообщили, что его украинское гражданство приостановлено.

Корбан после этого обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "решить это недоразумение".

28 июля президент ВладимирЗеленский заявил, что решение о лишении украинского гражданства Корбана было принято в рамках действующего законодательства.

После этого Корбан встречался с американским политиком от Республиканской партии Викторией Спартц, ранее критиковавшей Ермака и то, как Украина распоряжается предоставленным Западом оружием.

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Геннадий Корбан: Сегодня мы достраиваем четвертый рубеж обороны. Это мой город. Тут живут мои родители. Я буду его защищать