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Рада обрала двох членів ВРП, серед них – адвокат Автомайдану Маселко

"Українська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 14:08
Роман Маселко, Микола Мороз, колаж

Верховна Рада обрала членами Вищої ради правосуддя Романа Маселка та Миколу Мороза.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у фракції "Слуга народу", Центр протидії корупції і Автомайдан

Деталі: 15 серпня народні депутати 258 голосами підтримали кандидатури адвоката Романа Маселка та кандидата юридичних наук Миколи Мороза.

На дві посади у ВРП за квотою парламенту претендували четверо кандидатів.

На рейтинговому голосуванні Роман Маселко набрав 203 голоси, Микола Мороз – 291 голос, а Олена Заічко та В'ячеслав Талько отримали значно менше підтримки. 

Роман Маселко у часи Євромайдану безкоштовно захищав як адвокат близько двох десятків автомайданівців. Він, зокрема, допомагав представникам "Автомайдану" повертати права, незаконно відібрані режимом Віктора Януковича.

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Маселко є головою Ради громадського контролю НАБУ, членом Громадської ради доброчесності, експертом судової групи Реанімаційного пакету реформ тощо. 

Микола Мороз є кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У "Центрі протидії корупції" заявили, що "парламент обрав найкращого кандидата" – Романа Маселка. 

За даними ЦПК, "суддівська мафія намагалась зірвати сьогоднішнє голосування, але цей план провалився, в тому числі завдяки згуртованості суспільства".

Дослівно ЦПК: "Ми просували створення Етичної ради з міжнародниками для того, аби незалежні і чесні фахівці отримали шанс стати членами ВРП. Добре, що депутати продемонстрували єдність і підтримали не просто кандидатів, яких номінувала Етична рада, а кандидатів, до яких не було претензій у громадськості!

Призначення до ВРП Романа Маселка, відомого борця за незалежність і доброчесність суддів, не є завершенням (судової) реформи, проте це важливий крок в її напрямку. 

Попереду інші призначення, зокрема, 8 членів ВРП мають обрати судді. І ми досі дуже скептичні щодо їхнього вибору, тому будемо ретельно стежити за процесом надалі".

Деталі: "Автомайдан" також заявив, що призначення Романа Маселка до ВРП – важливий крок до реального очищення судової системи.

У свою чергу, Микола Мороз "надав вичерпні пояснення щодо походження свого майна та зв’язків", тому жодних зауважень до його призначення від громадськості не було.

Передісторя:

  • 22 лютого 2022 року після початку оцінювання Етичною радою 10 із 15 чинних членів ВРП достроково склали повноваження за власним бажанням. Вища рада правосуддя втратила кворум і припинила свою роботу.
  • 27 травня Етична рада відновила проведення співбесід до Вищої ради правосуддя, розпочатих у лютому. 
  • 23 липня президент Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя і розпорядився провести конкурс.

Читайте також: Негідні стати членами Вищої ради правосуддя

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Теми: ВРПВерховна Радареформи
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