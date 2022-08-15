Рада обрала двох членів ВРП, серед них – адвокат Автомайдану Маселко
Верховна Рада обрала членами Вищої ради правосуддя Романа Маселка та Миколу Мороза.
Джерело: співрозмовник "Української правди" у фракції "Слуга народу", Центр протидії корупції і Автомайдан
Деталі: 15 серпня народні депутати 258 голосами підтримали кандидатури адвоката Романа Маселка та кандидата юридичних наук Миколи Мороза.
На дві посади у ВРП за квотою парламенту претендували четверо кандидатів.
На рейтинговому голосуванні Роман Маселко набрав 203 голоси, Микола Мороз – 291 голос, а Олена Заічко та В'ячеслав Талько отримали значно менше підтримки.
Роман Маселко у часи Євромайдану безкоштовно захищав як адвокат близько двох десятків автомайданівців. Він, зокрема, допомагав представникам "Автомайдану" повертати права, незаконно відібрані режимом Віктора Януковича.
Маселко є головою Ради громадського контролю НАБУ, членом Громадської ради доброчесності, експертом судової групи Реанімаційного пакету реформ тощо.
Микола Мороз є кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
У "Центрі протидії корупції" заявили, що "парламент обрав найкращого кандидата" – Романа Маселка.
За даними ЦПК, "суддівська мафія намагалась зірвати сьогоднішнє голосування, але цей план провалився, в тому числі завдяки згуртованості суспільства".
Дослівно ЦПК: "Ми просували створення Етичної ради з міжнародниками для того, аби незалежні і чесні фахівці отримали шанс стати членами ВРП. Добре, що депутати продемонстрували єдність і підтримали не просто кандидатів, яких номінувала Етична рада, а кандидатів, до яких не було претензій у громадськості!
Призначення до ВРП Романа Маселка, відомого борця за незалежність і доброчесність суддів, не є завершенням (судової) реформи, проте це важливий крок в її напрямку.
Попереду інші призначення, зокрема, 8 членів ВРП мають обрати судді. І ми досі дуже скептичні щодо їхнього вибору, тому будемо ретельно стежити за процесом надалі".
Деталі: "Автомайдан" також заявив, що призначення Романа Маселка до ВРП – важливий крок до реального очищення судової системи.
У свою чергу, Микола Мороз "надав вичерпні пояснення щодо походження свого майна та зв’язків", тому жодних зауважень до його призначення від громадськості не було.
Передісторя:
- 22 лютого 2022 року після початку оцінювання Етичною радою 10 із 15 чинних членів ВРП достроково склали повноваження за власним бажанням. Вища рада правосуддя втратила кворум і припинила свою роботу.
- 27 травня Етична рада відновила проведення співбесід до Вищої ради правосуддя, розпочатих у лютому.
- 23 липня президент Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя і розпорядився провести конкурс.
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