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Рада избрала двух членов ВСП, среди них – адвокат Автомайдана Маселко

"Украинская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 14:08
Рада избрала двух членов ВСП, среди них – адвокат Автомайдана Маселко
Роман Маселко, Николай Мороз, коллаж

Верховная Рада избрала членами Высшего совета правосудия Романа Маселко и Николая Мороза.

Источник: собеседник "Украинской правды" во фракции "Слуга народа", "Центр противодействия коррупции" и "Автомайдан"

Детали: 15 августа народные депутаты 258 голосами поддержали кандидатуру адвоката Романа Маселко и кандидата юридических наук Николая Мороза.

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На две должности в ВСП по квоте парламента претендовали четверо кандидатов.

На рейтинговом голосовании Роман Маселко набрал 203 голоса, Николай Мороз – 291 голос, а Елена Заичко и Вячеслав Талько получили гораздо меньше поддержки.

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Роман Маселко во времена Евромайдана бесплатно защищал как адвокат порядка двух десятков автомайдановцев. Он, в частности, помогал представителям Автомайдана возвращать права , незаконно отобранные режимом Виктора Януковича.

Маселко является главой Совета общественного контроля НАБУ, членом Общественного совета добропорядочности, экспертом судебной группы Реанимационного пакета реформ.

Николай Мороз – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

В "Центре противодействия коррупции" заявили, что "парламент избрал наилучшего кандидата" – Романа Маселко.

По данным ЦПК, "судейская мафия пыталась сорвать сегодняшнее голосование, но этот план провалился, в том числе благодаря сплоченности общества".

Дословно ЦПК: "Мы продвигали создание Этического совета с международниками для того, чтобы независимые и честные специалисты получили шанс стать членами ВСП. Хорошо, что депутаты продемонстрировали единство и поддержали не просто кандидатов, номинированных Этическим советом, а кандидатов, к которым не было претензий у общественности!

Назначение в ВСП Романа Маселко, известного борца за независимость и добропорядочность судей, не завершение (судебной) реформы, однако это важный шаг в ее направлении.

Впереди другие назначения, в частности, 8 членов ВСП должны выбрать судьи. И мы до сих пор очень скептичны на счет их выбора, поэтому будем тщательно следить за процессом дальше".

Детали: "Автомайдан" также заявил, что назначение Романа Маселко в ВСП – важный шаг к реальному очищению судебной системы.

В свою очередь, Николай Мороз "дал исчерпывающие объяснения происхождения своего имущества и связей", поэтому никаких замечаний к его назначению от общественности не было.

Предыстория:

  • 22 февраля 2022 года после начала оценки Этическим советом 10 из 15 действующих членов ВСП досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Высший совет правосудия потерял кворум и прекратил свою работу
  • 27 мая Этический совет возобновил проведение собеседований в Высший совет правосудия, начатых в феврале.
  • 23 июля президент Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести конкурс.

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УП, дополнено
Темы: ВСПВерховная Радареформы
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